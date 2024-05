Chris Rock se negó a parodiar la cachetada que le dio Will Smith para una película

Chris Rock no quiere recordar el golpe que le dio Will Smith durante la ceremonia de los premios Oscar el 2022. El comediante estadounidense se negó a realizar una parodia del momento en que es abofeteado por el actor de películas como Hombres de negro, Bad Boys, Enemigo público, En busca de la felicidad, entre otras.

Fue el director Jerry Seinfield quien contó en una reciente entrevista para el podcast Fly on the Wall que tenía la intención de que sea el propio Chris Rock quien esté en una escena parodia sobre el incidente con Will Smith en su próxima película Sin glasear, hecha para Netflix.

“Iba a hacer que alguien subiera al escenario y que Chris Rock le diera un puñetazo al llegar”, señaló el cineasta. Seguidamente, mencionó sentirse “conmocionado” ante la respuesta negativa de Rock debido a que este todavía se sentía afectado por la situación.

No obstante, Seinfield mencionó que, ante el rechazo del comediante, el papel fue asumido por el actor Cedric the Entertainer. “Estaba un poco conmocionado por ese suceso. Así iba a ser esa escena, pero Cedric salvó el día”, dijo.

Finalmente, el cineasta precisó que luego de varios intentos la escena no se pudo materializar, pero que Cedric the Entertainer pudo realizar el papel de anfitrión de los premios Oscar sin que haya ningún golpe de por medio.

El comediante Chris Rock se negó a participar en parodia sobre el incidente con Will Smith. | Fuente: AFP

Jada Pinkett dice que cachetada de Will Smith a Chris Rock salvó su matrimonio

El año pasado, Jada Pinkett generó una serie de comentarios luego de compartir detalles sobre el impacto que tuvo la sonada cachetada de Will Smith a Chris Rock durante la entrega de los Oscar 2022.

En una entrevista concedida al Daily Mail, la intérprete de 52 años reveló que el mediático episodio fue fundamental para no separarse del actor.

"Después de todos esos años tratando de descubrir si dejaría de estar al lado de Will, fue necesaria esa bofetada para darme cuenta de que nunca lo dejaré. ¿Quién sabe dónde estaría nuestra relación si eso no hubiera sucedido?", señaló Jada.

Will Smith admitió que "perdió la cabeza" cuando fue al escenario para golpear a Chris Rock. | Fuente: AFP

Chris Rock habló de la bofetada de Will Smith un año después

En marzo de 2023, Chris Rock habló por primera vez sobre la cachetada que le dio Will Smith en los Oscar el 2022.

Sobre un escenario de un show retransmitido en directo por Netflix, el actor y comediante aseguró que no se considera una víctima pese a lo sucedido.

"Todavía me duele, tengo el golpe sonando en mi oído, pero no soy una víctima. Tú nunca me verás en Oprah (Winfrey) o Gayl (King) llorando, nunca va a pasar. Recibí el golpe como (el boxeador Manny) Pacquiao", expresó.

