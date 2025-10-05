Ivana Yturbe invitará a Christian Cueva a su boda religiosa, pero ¿sin Pamela Franco?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aunque Ivana Yturbe y Beto Da Silva contrajo matrimonio civil hace algún tiempo, ahora se preparan para celebrar su boda religiosa de tres días en Cusco, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. En medio de los preparativos, la modelo peruana ha empezado a definir su lista de invitados y algunas de sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

Ivana Yturbe confirma a Christian Cueva en su boda y ¿Pamela Franco?

Durante una entrevista con Magaly TV, la firme, la exintegrante de Esto es Guerra fue consultada sobre la posible asistencia de figuras del espectáculo a su boda, entre ellas Christian Cueva y Pamela Franco. Ante la mención del futbolista, Ivana respondió con entusiasmo:

“Obviamente (lo invitaré), es un gran amigo de Beto”, dijo con una sonrisa, dejando en claro la estrecha relación entre Cueva y su esposo.

La amistad entre Cueva y Da Silva es conocida desde hace años, por lo que su presencia en la ceremonia religiosa parece estar más que confirmada.

Cuando se le preguntó si Pamela Franco también estaría invitada junto a Cueva, Ivana evitó dar una respuesta concreta y contestó con un breve “Vamos a ver”. Ante la insistencia de la reportera sobre si ambos recibirían la invitación, la modelo fue tajante: “Es mi matrimonio y se tiene que tratar de mí. Todos están invitados, pero cuando tenga que hacer mi lista de sí, sí, no, no, ahí vamos a ver quiénes van”, expresó entre risas.

La pareja planea ampliar la familia tras la boda

Más allá de las especulaciones, Ivana Yturbe compartió un detalle tierno sobre sus planes familiares con Beto Da Silva.

“Mi hija está súper emocionada, me dice: ‘ya quiero que sea el día’, porque después de la boda le hemos prometido que viene la hermanita, así que en eso andamos”, confesó la modelo de 29 años, dejando entrever su deseo de tener un segundo bebé después del matrimonio religioso.

Ivana Yturbe sobre su relación Beto da Silva: “Estoy viviendo un sueño”

Ivana Yturbe aseguró estar feliz en su matrimonio con Beto da Silva. La también exparticipante del Miss Perú señaló estar contenta con despertar todos los días al lado de su esposo.

“Estoy viviendo un sueño. Mi familia es todo con lo que soñaba y es muy lindo para mi poder compartir todo el día con ellos. También profesionalmente seguir adelante, venir acá a Lima a trabajar. Es muy hermoso”, acotó.

En ese sentido, recalcó la importancia que tiene para ella poder convivir con Beto da Silva en las ciudades donde vaya a jugar. “Es muy lindo que la familia pueda estar unida. Es una bendición ver despertar a Almudena con su mamá y su papá todos los días”, señaló.