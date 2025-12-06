Hallan sin vida a Elden Campbell, excampeón de la NBA con los Lakers: su cuerpo fue encontrado en una playa de Florida

El recordado deportista fue encontrado junto a una moto acuática en Pompano Beach; su familia confirmó que había salido a pescar el día del fatal incidente.

Un hombre llamó a los servicios de emergencia tras descubrir lo que describió como “un cuerpo humano” arrastrado por el agua en Pompano Beach, Florida. Horas después se confirmó que se trataba del exbasquetbolista de la NBA Elden Campbell, cuyo cuerpo fue encontrado a inicios de diciembre en la orilla de una playa

Campbell, de 57 años, falleció el 1 de diciembre en lo que su familia calificó como una “tragedia pesquera”. Según el reporte, la Policía halló su cuerpo cerca de una moto acuática alrededor de las 8:00 p.m. (hora local) y, minutos después, los servicios de emergencia confirmaron su deceso.

Otra llamada al 911 obtenida por People señala que los equipos de auxilio fueron enviados inicialmente por un supuesto caso de “paro cardíaco”, aunque posteriormente se precisó que la persona ya había sido encontrada sin vida. La causa oficial de muerte fue establecida como “ahogamiento”, informó Thomas Steinkamp, jefe de servicios de investigación del condado de Broward.

Elden Campbell, quien fue campeón de la NBA y jugó junto con figuras como Shaquille O’Neal y Kobe Bryant en Los Angeles Lakers, deja a su esposa, Rosemary, y a sus cuatro hijos: Jay Lee, Jael, Ariel y Aaron. También le sobreviven su hermana Sandra y sus hermanos Elwayne y Charles Jr.

En declaraciones a The New York Post, Sandra confirmó que su hermano había salido a pescar el día del incidente. “Fue repentino”, señaló. “No estaba enfermo. Estaba pescando”.

The NBA mourns the passing of Elden Campbell (1968-2025). The No. 27 overall pick in the 1990 NBA Draft, Elden played 15 NBA seasons with the Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets, New Orleans Hornets, Seattle SuperSonics, Detroit Pistons and New Jersey Nets. Campbell won an NBA… pic.twitter.com/fHVe7DJV8b — NBA History (@NBAHistory) December 3, 2025

Magic Johnson se despide de Elden Campbell

Elden Campbell jugó nueve temporadas con los Lakers, donde compartió vestuarios con leyendas de la talla de Kobe Bryant, Magic Johnson y Shaquille O'Neal. Uno de los primeros en lamentar su partida fue Magic:

“Acabo de recibir la devastadora noticia de que mi excompañero de los Lakers y amigo ha fallecido. Era un alma tan gentil. Como jugador de baloncesto, era extremadamente atlético. Me encantaba lanzar lobs a Elden porque podía saltar hasta el techo del gimnasio y tenía tanto talento. Cookie y yo estamos orando por su familia y la Nación Lakers mientras lloran en este momento tan difícil. Descansa en paz, Big E!”, escribió.

La NBA también compartió un sentido mensaje en sus redes sociales:

“La NBA lamenta el fallecimiento de Elden Campbell (1968-2025). Elegido en el puesto No. 27 del Draft de la NBA de 1990, Elden jugó 15 temporadas en la NBA con los Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets, New Orleans Hornets, Seattle SuperSonics, Detroit Pistons y New Jersey Nets. Campbell ganó un campeonato de la NBA como miembro de los Pistons en 2004. Extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia Campbell”.