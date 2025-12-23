Últimas Noticias
Leslie Moscoso anuncia que deja la comedia para titularse de abogada: "Cumplí mi etapa"

Leslie Moscoso se despide de la comedia para enfocarse en su carrera como abogada.
Leslie Moscoso se despide de la comedia para enfocarse en su carrera como abogada. | Fuente: Instagram (lesliemoscosooficial)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Quiero un cambio en mi vida y llegó el momento", dijo Leslie Moscoso al despedirse de la comicidad luego de 15 años. Modelo estuvo semanas atrás en 'El valor de la verdad'.

Leslie Moscoso anunció que deja el humor luego de 15 años. La ex vedette y recordada personalidad de la televisión peruana confirmó su no renovación con La casa de la comedia resaltando sus deseos de enfocarse en su carrera como abogada.

“No hay nada que me haga retroceder en mi decisión. Quiero un cambio en mi vida y llegó el momento”, comenzó diciendo la actriz cómica, quien semanas atrás estuvo sentada en el sillón rojo del programa El valor de la verdad.

En ese sentido, Moscoso contó que está a punto de titularse por lo que necesita el tiempo para realizar su exposición de tesis. “Estoy por titularme (como abogada) y necesito estar enfocada al ciento por ciento para sustentar mi tesis, ya tengo fecha”, manifestó a Trome.

Por último, agradeció a todos sus seguidores y a las personas que la acompañaron en todo este tiempo durante su carrera artística.

“Además, estoy por demandar mi divorcio. Agradezco mucho a la comicidad y todas las oportunidades, pero ya cumplí mi tiempo en esa etapa”, acotó la modelo de 41 años.

Luego de 15 años de carrera artística, la exvedette Leslie Moscoso deja la comicidad.
Luego de 15 años de carrera artística, la exvedette Leslie Moscoso deja la comicidad. | Fuente: Instagram

Leslie Moscoso dice "no tener miedo" a demanda de Pedro Loli tras revelar agresión

Leslie Moscoso afirmó “no tener miedo” a la posible demanda por difamación anunciada por su expareja Pedro Loli luego de que ella revelara en el programa El valor de la verdad una supuesta agresión física y psicológica que habría sufrido por parte del integrante del Grupo 5 cuando mantenían una relación años atrás.

Moscoso señaló que “esperaba” su reacción y exhortó a Loli a que “haga lo que crea conveniente” después de contar supuestos hechos de violencia vividos en sus casi cinco años de romance. “No me da miedo y es lógico que se niegue hasta el final, pero hay testigos que han visto lo que conté”, sostuvo.

Del mismo modo, la actriz cómica reconoció como “error” no haber denunciado a Pedro Loli en el momento que sufrió las presuntas agresiones.

"En todo caso, mi error fue no denunciar en ese momento. Lamentablemente, no lo hice por temor de no obtener ayuda, porque no tenía lesiones físicas. Además, es mi vivencia, mi historia y la puedo compartir”, declaró la modelo a Trome.

Pedro Loli negó haber agredido a Leslie Moscoso y anunció acciones legales

Pedro Loli publicó un comunicado en sus redes sociales en el que negó las acusaciones de agresión contra Leslie Moscoso, quien afirmó que el cantante "empezó a golpearla" luego de aventarla en una cama y taparla con un edredón.

"En relación con las declaraciones de la señora Leslie Moscoso en El valor de la verdad, transmitido el 2 de noviembre de 2025 por Panamericana Televisión, informo a la opinión pública que las acusaciones en mi contra no corresponden a la verdad", acotó.

El cantante de Grupo 5 lamentó que se utilicen espacios públicos para difundir lo que considera "información falsa" que "busca dañar mi imagen personal y familiar", y dejó claro que tomará medidas: "Por respeto a quienes me siguen y a mi entorno, reitero que no permitiré que se manche mi nombre con mentiras", indicó.

Loli también anunció que tomará acciones legales. "Mi equipo legal ya ha iniciado las acciones necesarias para proteger mi honor e integridad y esclarecer los hechos ante las instancias correspondientes. Agradezco sinceramente a todos quienes me han mostrado su apoyo y confianza", concluyó.

