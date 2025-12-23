Leslie Moscoso anuncia que deja la comedia para titularse de abogada: "Cumplí mi etapa"

Luego de 15 años de carrera artística, la exvedette Leslie Moscoso deja la comicidad. | Fuente: Instagram

Leslie Moscoso dice "no tener miedo" a demanda de Pedro Loli tras revelar agresión

Leslie Moscoso afirmó “no tener miedo” a la posible demanda por difamación anunciada por su expareja Pedro Loli luego de que ella revelara en el programa El valor de la verdad una supuesta agresión física y psicológica que habría sufrido por parte del integrante del Grupo 5 cuando mantenían una relación años atrás.

Moscoso señaló que “esperaba” su reacción y exhortó a Loli a que “haga lo que crea conveniente” después de contar supuestos hechos de violencia vividos en sus casi cinco años de romance. “No me da miedo y es lógico que se niegue hasta el final, pero hay testigos que han visto lo que conté”, sostuvo.

Del mismo modo, la actriz cómica reconoció como “error” no haber denunciado a Pedro Loli en el momento que sufrió las presuntas agresiones.

"En todo caso, mi error fue no denunciar en ese momento. Lamentablemente, no lo hice por temor de no obtener ayuda, porque no tenía lesiones físicas. Además, es mi vivencia, mi historia y la puedo compartir”, declaró la modelo a Trome.

Pedro Loli negó haber agredido a Leslie Moscoso y anunció acciones legales

Pedro Loli publicó un comunicado en sus redes sociales en el que negó las acusaciones de agresión contra Leslie Moscoso, quien afirmó que el cantante "empezó a golpearla" luego de aventarla en una cama y taparla con un edredón.

"En relación con las declaraciones de la señora Leslie Moscoso en El valor de la verdad, transmitido el 2 de noviembre de 2025 por Panamericana Televisión, informo a la opinión pública que las acusaciones en mi contra no corresponden a la verdad", acotó.

El cantante de Grupo 5 lamentó que se utilicen espacios públicos para difundir lo que considera "información falsa" que "busca dañar mi imagen personal y familiar", y dejó claro que tomará medidas: "Por respeto a quienes me siguen y a mi entorno, reitero que no permitiré que se manche mi nombre con mentiras", indicó.

Loli también anunció que tomará acciones legales. "Mi equipo legal ya ha iniciado las acciones necesarias para proteger mi honor e integridad y esclarecer los hechos ante las instancias correspondientes. Agradezco sinceramente a todos quienes me han mostrado su apoyo y confianza", concluyó.