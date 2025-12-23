Leslie Moscoso anuncia que deja la comedia para titularse de abogada: "Cumplí mi etapa"

Leslie Moscoso anunció que deja el humor luego de 15 años. La ex vedette y recordada personalidad de la televisión peruana confirmó su no renovación con La casa de la comedia resaltando sus deseos de enfocarse en su carrera como abogada.
“No hay nada que me haga retroceder en mi decisión. Quiero un cambio en mi vida y llegó el momento”, comenzó diciendo la actriz cómica, quien semanas atrás estuvo sentada en el sillón rojo del programa El valor de la verdad.
En ese sentido, Moscoso contó que está a punto de titularse por lo que necesita el tiempo para realizar su exposición de tesis. “Estoy por titularme (como abogada) y necesito estar enfocada al ciento por ciento para sustentar mi tesis, ya tengo fecha”, manifestó a Trome.
Por último, agradeció a todos sus seguidores y a las personas que la acompañaron en todo este tiempo durante su carrera artística.
“Además, estoy por demandar mi divorcio. Agradezco mucho a la comicidad y todas las oportunidades, pero ya cumplí mi tiempo en esa etapa”, acotó la modelo de 41 años.