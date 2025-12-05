'Malcolm in the Middle' lanzó adelanto de su regreso en el cumpleaños de Frankie Muniz y con homenaje al episodio piloto

Hulu y Disney presentaron el primer adelanto donde Malcolm vuelve a su disfuncional familia tras una década de distancia.

Frankie Muniz cumplió 40 años con una sorpresa especial para los fanáticos de Malcolm in the Middle. Este viernes 5 de diciembre, Hulu y Disney+ anunciaron oficialmente que la serie contará con un resurgimiento en formato de miniserie de cuatro episodios titulada Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair, (Malcolm en el medio: la vida sigue siendo injusta, en español) cuyo estreno está previsto para 2026.

Junto al anuncio, la plataforma presentó el primer adelanto, que rinde homenaje a uno de los momentos más recordados del programa.

¿Qué muestra el avance de ‘Malcolm in the Middle’?

El avance muestra una afeitadora eléctrica recorriendo la espalda peluda de una persona, una referencia directa a la célebre escena del episodio piloto emitido en el año 2000, donde Lois (Jane Kaczmarek) afeita la espalda de su esposo Hal (Bryan Cranston) en plena cocina, mientras Malcolm (Muniz), Dewey (Erik Per Sullivan) y Reese (Justin Berfield) observan con total normalidad. La secuencia se convirtió en uno de los íconos visuales de la comedia familiar.

Según la sinopsis oficial revelada por Hulu, la nueva serie limitada seguirá a Malcolm, quien volverá a la caótica órbita de los Wilkerson cuando Hal y Lois insistan en que asista a la celebración de su 40º aniversario de bodas. Aunque ha mantenido distancia de su familia durante más de una década para protegerse a sí mismo y a su hija, el protagonista se verá obligado a reencontrarse con el hogar que lo marcó y del que intentó alejarse.

¿Vuelve Dewey para ‘Malcolm in the Middle’?

Luego de que confirmaran el regreso de Malcolm in the Middle y de que parte del elenco original como Bryan Cranston y Jane Kaczmarek volverán en sus papeles de Hal y Lois, respectivamente, los fanáticos lamentaron en redes sociales que uno de los personajes más icónicos no regresará.

Se trata de Erik Per Sullivan, quien le dio vida a Dewey. Como se recuerda, el actor tomó la decisión de retirarse de la actuación desde que cumplió 14 años para enfocarse en sus estudios, por lo que su última aparición fue en la película Twelve.

Después de que Sullivan no retomará a su papel, el nuevo Dewey será Caleb Ellsworth-Clark. En una reciente entrevista con Malcolm France, un programa de YouTube dedicado a la serie de comedia, Jane Kaczmarek comentó que Erik está bien de salud

“Está muy bien, está muy, muy bien... Hizo Malcolm durante siete años, empezó a los siete, terminó a los 14. No estaba interesado en actuar, en absoluto”, agregó.

