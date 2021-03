Eve Hewson, hija del cantante Bono, triunfa estos días gracias a su papel en "Detrás de sus ojos", serie de Netflix. | Fuente: Netflix

La actriz Eve Hewson triunfa estos días gracias a su papel en la serie de Netflix "Detrás de sus ojos". Hija de Bono, leyenda del rock con U2, se ha convertido en una de las actrices de moda en Hollywood, tras dar vida a la misteriosa Adele.

La miniserie le ha dado el espaldarazo definitivo a una carrera que inició con 18 años, cuando empezó su educación en actuación. Tras graduarse, su primer papel destacable fue en la cinta "This must be the place", protagonizada por Sean Penn en 2011, al que siguió después el de la enfermera Lucy Elkins en el drama "The Knick".

En 2015 se puso a las órdenes de Steven Spielberg para interpretar a la hija de Tom Hanks en la película "The bridge of spies" y, en 2018, se convirtió en Lady Marian en una nueva versión de "Robin Hood", junto a Taron Egerton, Jamie Foxx y Jamie Dornan.

UNA CARRERA FAVORECIDA

Con total honestidad, Eve Hewson reconoció recientemente que, gracias a la fama y a los contactos de su padre, no tuvo las mismas dificultades que sus compañeros de clase para encontrar agentes o lograr audiciones, un hecho que al principio fue "una ventaja", pero que después ha sido "un obstáculo".

La actriz Eve Hewson interpreta a la misteriosa Adele en "Detrás de sus ojos". | Fuente: Netflix

Los directores de cine y sus compañeros de profesión, lamentó, "no pueden, a veces, separarme de mi padre o verme como otra persona", lo que les lleva a "crearse pocas expectativas" sobre su capacidad como actriz.

Con 29 años, la hija de Bono ahora destaca en Netflix con la miniserie de suspenso "Detrás de sus ojos". Paralelamente, protagoniza la serie "The Luminaries" que cautivó al Reino Unido con su primer capítulo al convocar a más de cinco millones de personas.

¿A LA SOMBRA DEL PADRE?

Eve Hewson no es la única del clan Bono que está compitiendo por la fama. La primogénita Jordan, de 31 años, es una emprendedora de éxito, mientras que Elijah, de 21, formó Inhaler, una banda que empieza a despuntar en la escena musical.

El gruó publicó de manera independiente su primer sencillo, "I want you", en 2017 y el tema gustó, lo que llevó al cuarteto a firmar un contrato musical con la discográfica Polydor Records. En los próximos años se escuchará con más fuerza el nombre de los hermanas Hewson. (EFE)