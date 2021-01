"Ozark" y "The Crown", series de Netflix, lideran las nominaciones de los Critics Choice Awards 2021. | Fuente: Composición (Netflix)

Netflix lidera la edición número 26 de los Critics Choice Awards. Este año, la premiación se llevará a cabo el próximo 7 de marzo, bajo la conducción de Taye Diggs, aunque con una ceremonia cuyo formato todavía se desconoce y será anunciado el 7 de febrero.

De las 26 nominaciones que se dieron a conocer este 18 de enero, el drama de una familia narcotraficante en “Ozark” y la producción sobre la corona británica “The Crown” lideran las preferencias al estar presentes en seis candidaturas cada una.

Ambas series, disponibles Netflix, optan en la categoría de Mejor drama, mientras que Jason Bateman y Laura Linney, de “Ozark”, recibieron nominaciones a Mejor actor y Mejor actriz de una serie dramática, respectivamente.

Por su lado, Josh O’Connor de “The Crown” compite con Bates en la mencionada candidatura, mientras que Olivia Colman y Emma Corrin, también de la serie sobre la monarquía del Reino Unido, están nominadas a Mejor actriz en una serie dramática.

Otras plataformas de streaming que le siguen los pasos a Netflix son HBO y HBO Max, que obtuvieron 24 nominaciones. “En un año en el que la necesidad de entretenimiento era innegable, la industria se unió para ofrecer hermosas series que nos deleitaron, educaron, desafiaron y, lo más importante, nos unieron a todos”, dijo Joey Berlin, director ejecutivo de los Critics Choice Association.

LA LISTA DE NOMINADOS A LOS CRITICS CHOICE AWARDS 2021

A continuación, presentamos una parte de la lista de producciones nominadas a los Critics Choice Awards 2021:

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

“Better Call Saul” (AMC)

“The Crown” (Netflix)

“The Good Fight” (CBS All Access)

“Lovecraft Country” (HBO)

“The Mandalorian” (Disney+)

“Ozark” (Netflix)

“Perry Mason” (HBO)

“This Is Us” (NBC)

MEJOR ACTOR EN SERIE DRAMÁTICA

Jason Bateman – “Ozark” (Netflix)

Sterling K. Brown – “This Is Us” (NBC)

Jonathan Majors – “Lovecraft Country” (HBO)

Josh O’Connor – “The Crown” (Netflix)

Bob Odenkirk – “Better Call Saul” (AMC)

Matthew Rhys – “Perry Mason” (HBO)

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DRAMÁTICA

Christine Baranski – “The Good Fight” (CBS All Access)

Olivia Colman – “The Crown” (Netflix)

Emma Corrin – “The Crown” (Netflix)

Claire Danes – “Homeland” (Showtime)

Laura Linney – “Ozark” (Netflix)

Jurnee Smollett – “Lovecraft Country” (HBO)

MEJOR ACTOR SECUNDARIO EN SERIE DRAMÁTICA

Jonathan Banks – “Better Call Saul” (AMC)

Justin Hartley – “This Is Us” (NBC)

John Lithgow – “Perry Mason” (HBO)

Tobias Menzies – “The Crown” (Netflix)

Tom Pelphrey – “Ozark” (Netflix)

Michael K. Williams – “Lovecraft Country” (HBO)

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA EN SERIE DRAMÁTICA

Gillian Anderson – “The Crown” (Netflix)

Cynthia Erivo – “The Outsider” (HBO)

Julia Garner – “Ozark” (Netflix)

Janet McTeer – “Ozark” (Netflix)

Wunmi Mosaku – “Lovecraft Country” (HBO)

Rhea Seehorn – “Better Call Saul” (AMC)

MEJOR SERIE DE COMEDIA

“Better Things” (FX)

“The Flight Attendant” (HBO Max)

“Mom” (CBS)

“PEN15” (Hulu)

“Ramy” (Hulu)

“Schitt’s” Creek (Pop)

“Ted Lasso” (Apple TV+)

“What We Do in the Shadows” (FX)

MEJOR ACTOR EN SERIE DE COMEDIA

Hank Azaria – “Brockmire” (IFC)

Matt Berry – “What We Do in the Shadows” (FX)

Nicholas Hoult – “The Great” (Hulu)

Eugene Levy – “Schitt’s Creek” (Pop)

Jason Sudeikis – “Ted Lasso” (Apple TV+)

Ramy Youssef – “Ramy” (Hulu)

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE COMEDIA

Pamela Adlon – “Better Things” (FX)

Christina Applegate – “Dead to Me” (Netflix)

Kaley Cuoco – “The Flight Attendant” (HBO Max)

Natasia Demetriou – “What We Do in the Shadows” (FX)

Catherine O’Hara – “Schitt’s Creek” (Pop)

Issa Rae – “Insecure” (HBO)

MEJOR ACTOR SECUNDARIO EN SERIE DE COMEDIA

William Fichtner – “Mom” (CBS)

Harvey Guillén – “What We Do in the Shadows” (FX)

Daniel Levy – “Schitt’s Creek” (Pop)

Alex Newell – “Zoey’s Extraordinary Playlist” (NBC)

Mark Proksch – “What We Do in the Shadows” (FX)

Andrew Rannells – “Black Monday” (Showtime)

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA EN SERIE DE COMEDIA

Lecy Goranson – “The Conners” (ABC)

Rita Moreno – “One Day at a Time” (Pop)

Annie Murphy – “Schitt’s Creek” (Pop)

Ashley Park – “Emily in Paris” (Netflix)

Jaime Pressly – “Mom” (CBS)

Hannah Waddingham – “Ted Lasso” (Apple TV+)

MEJOR MINISERIE

“I May Destroy You” (HBO)

“Mrs. America” (FX)

“Normal People” (Hulu)

“The Plot Against America” (HBO)

“The Queen’s Gambit” (Netflix)

“Small Axe” (Amazon Studios)

“The Undoing” (HBO)

“Unorthodox” (Netflix)

MEJOR PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

“Bad Education” (HBO)

“Between the World and Me” (HBO)

“The Clark Sisters: First Ladies of Gospel” (Lifetime)

“Hamilton” (Disney+)

“Sylvie’s Love” (Amazon Studios)

“What the Constitution Means to Me” (Amazon Studios)