Power Con 2025: Justin Nimmo, el Silver Ranger que venció al cáncer y conquista a los fans en Perú [ENTREVISTA]

Más de dos décadas después, Justin Nimmo sigue brillando como el Silver Ranger. El actor estadounidense conversó con RPP sobre el legado de la serie y su primera visita a Lima en la Power Con 2025.

Hay algo especial en Justin Nimmo. Y no, no se trata de sus ojos verdes casi plateados, sino de esa serenidad y confianza que transmite tanto en persona como en pantalla, como cuando a sus 24 años interpretaba a Zhane, el primer Silver Ranger de la exitosa —y longeva— franquicia televisiva.

El actor estadounidense, hoy con 51 años, llegó a Lima para participar en la Power Con 2025, el evento que reunió a los fanáticos de Power Rangers en el Castillo Rospigliosi, en Santa Beatriz. “Primera vez en Sudamérica, primera vez en Perú, primera vez en Lima. Nunca pensé en toda mi vida que estaría aquí”, confesó a RPP con entusiasmo.

La convención también convocó a otras estrellas de la franquicia como Christopher Hayman Lee (Andros, el Red Ranger de In Space), Jack Guzman, Phillip Andrew y Alyson Kiperman Sullivan (Power Rangers Fuerza Salvaje). El evento concluye este domingo 14 de septiembre y, para celebrarlo, la organización anunció una sorpresa: el ingreso será libre hasta las 4 p.m., y los cosplayers tendrán pase gratuito durante toda la jornada.

“Con los brazos abiertos”

Nimmo no tardó en sentirse como en casa. “La ciudad me ha recibido con los brazos abiertos y grandes sonrisas. Todos han sido muy amables y muy simpáticos. Es como si nos quisieran o algo así”, dijo entre risas, tras compartir con los fans y recordar aquellos años en los que luchaba en la ficción contra Dark Specter y otros villanos.

Su historia con Power Rangers comenzó en California, en los años 90, cuando perseguía su sueño de ser actor. “Yo estaba yendo a muchas audiciones y me dijeron que había una para Power Rangers. Así que inmediatamente fui, hice varias pruebas y terminé quedándome con el papel de Zhane, el Silver Ranger”.

Muchos fans consideran a In Space como una de las mejores temporadas. Nimmo coincide, aunque recuerda: “Nos dijeron que el rating estaba bajando y que seríamos la última temporada. Literalmente dijeron: 'Vamos a lanzar todo lo que tenemos'. Eso significaba poner absolutamente todo, sin reservas. Y cuando hicieron eso, escribieron mejor, y salió ganadora”.

El lado humano detrás del Silver Ranger

Entre recuerdos de rodajes —como la icónica escena en la playa californiana donde recupera sus poderes al recibir un rayo— y anécdotas de convenciones alrededor del mundo, Nimmo habló también de los momentos difíciles.

“El día más duro fue cuando dijeron 'terminamos' y nos quedamos sin trabajo. Pero tuve suerte, porque mantuve cerca a todos los demás Rangers como amigos”. Esa camaradería se reforzó tras la pérdida de Jason David Frank, el Green Ranger original, cuya muerte en 2022 aún se siente en la comunidad. “Fue traumática. Estábamos en una convención cuando llegó la noticia. Todo cambió en segundos. Rezamos, lloramos e intentamos ver cómo seguir adelante”.

Él mismo atravesó una batalla personal contra el cáncer el año pasado, experiencia que decidió compartir públicamente en sus redes sociales. “Al inicio fui un poco reacio a contar mi historia, pero luego pensé que podría ayudar a otros. Y cuando lo compartí, el cariño fue inmenso. Todos fueron súper amables y se alegraron de que no muriera”.

El legado plateado

Aunque después de In Space no volvió a interpretar a Zhane en pantalla, Nimmo mantiene vivo al personaje en convenciones y encuentros con fans en Canadá, Londres, Singapur y ahora Perú. Incluso conserva en casa su traje original y un casco de Ranger impreso en 3D, recuerdos tangibles de una etapa que marcó su vida y la de millones de seguidores.

Al evocar su paso por la serie, no oculta que le habría gustado que se desarrollara más la relación entre Zhane y la villana Astronema (Melody Perkins), quien posteriormente pasaría a la fila de los héroes como Karone. “Creo que tenían una buena relación, y me hubiera gustado que los guionistas hubieran escrito más sobre eso o incluir a Zhane en la siguiente temporada para mostrar que los Power Rangers podían seguir juntos”.

Nimmo también recordó que estuvo a punto de volver en un episodio especial: “Me ofrecieron volver para un episodio, creo que en el aniversario 15 o 20. Yo pregunté: '¿Me van a pagar para decolorarme el cabello?'. Como no quisieron pagarme, usaron a alguien dentro del traje en mi lugar. Una vez que terminamos con el episodio Countdown to Destruction, yo terminé con Power Rangers. No he vuelto a filmar con la serie”, contó. Aun así, deja la puerta abierta: “Si me vuelven a invitar, diría: Lo hago gratis, no se preocupen”.

Para Nimmo, el legado de Power Rangers sigue siendo necesario. “Ha ayudado a mucha gente en todo el mundo a superar momentos difíciles, mostrando que el bullying es malo, que el trabajo en equipo es bueno, que la lealtad es importante y que ser amigos es valioso. Así que sí, creo que debería volver”. Y lanza una propuesta que entusiasma a los fans locales: “Quizá deberían filmar Power Rangers en Perú. ¿No sería increíble?".

