Nikolaj Coster-Waldau estuvo en Lima: actor de Juego de Tronos visitó los Pantanos de Villa para documental [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nikolaj Coster-Waldau grabó capítulo de documental en Los Pantanos de Villa, en Lima. | Fuente: Instagram (munlima)

Nikolaj Coster-Waldau estuvo en Lima. El actor danés que da vida al personaje de Jaime Lannister en la exitosa serie de HBO Juego de Tronos visitó el Humedal Pantanos de Villa para grabar un episodio del nuevo documental An Optimist's Guide to the Planet, o Una guía optimista sobre el planeta, del director Mark Stevenson.

Fue la Municipalidad de Lima la que compartió el video en donde se dio a conocer que el actor de películas como Mamá y Oblivion vino al Humedal Pantanos de Villa para la grabación de la serie documental junto con la productora canadiense Cream Productions.

“Este lugar es sorprendente cuando estás en una ciudad del tamaño de Lima con más de 10 millones de personas y luego la importancia de tener lugares donde se puede respirar naturaleza es muy importante y es hermoso, es un gran lugar. Estoy seguro de que mucha gente en Lima viene aquí y lo disfruta”, declaró Nikolaj Coster-Waldau.

El actor danés de 54 años destacó el valor ambiental del ecosistema de la Humedal Pantanos de Villa, conocida por ser “el pulmón y riñón” de Lima. “Uno cuida lo que conoce”, sostuvo Nikolaj.

Por su parte, el director Mark Stevenson destacó también el medio ambiente mostrado en uno de los centros ecológicos más importantes del país.

“Hemos venido hoy para estar un entorno hermoso donde pudimos ver por qué es tan importante para la ecología, la vida silvestre y la sostenibilidad. Fue una ubicación hermosa”, manifestó el cineasta.

Nikolaj Coster-Waldau es conocido por interpretar a Jaime Lannister en la serie de HBO Juego de tronos. | Fuente: HBO

Nikolaj Coster-Waldau perdió sus maletas durante su regreso al Perú

Días atrás, Nikolaj Coster-Waldau sorprendió al revelar que se encontraba en Perú para grabar un documental. Sin embargo, su llegada no fue del todo tranquila pues denunció que había perdido sus maletas con objetos personales importantes.

Por medio de su cuenta en X (antes Twitter), el actor informó que su equipaje se extravió en algún punto del trayecto entre Copenhague y Cusco. Aunque, en ese momento, no brindó más detalles sobre la producción en la que participaba ni sobre el contenido exacto de sus maletas.

"Hola. Estoy de visita en su hermoso país, Perú. Estamos grabando un documental y tenemos un gran problema. Espero que puedan ayudarnos. Ayer perdí mis maletas en algún lugar entre Copenhague y Cusco. Tenían muchas cosas importantes. Agradezco cualquier ayuda", escribió en una publicación donde también etiquetó a la aerolínea responsable de su traslado a la ciudad imperial.

A las pocas horas, la aerolínea respondió públicamente a la publicación, confirmando que el inconveniente ya había sido solucionado. "Hola, Nikolaj. Nos complace informarte que tu equipaje ha sido localizado. Estaba retenido por la aerolínea con la que llegaste a Perú, pero ya se ha solucionado el problema. Recibirás tu equipaje esta noche. Si necesitas más ayuda, por favor, avísanos", sostuvo.

Nikolaj Coster-Waldau, actor de Juego de Tronos, perdió sus maletas tras su regreso al Perú. | Fuente: Instagram (comic_con)

Nikolaj Coster-Waldau y su conexión con el Perú

Esta no es la primera vez que Nikolaj Coster-Waldau, dos veces nominado al Emmy, visita el Perú. En septiembre de 2019 viajó a Pucallpa como parte del equipo de las Naciones Unidas en el país. Durante su estadía, recorrió zonas naturales junto a representantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

"Gracias por su dedicación a la conservación. Tienen un país hermoso", compartió en redes. También publicó un video en su cuenta de Instagram, donde destacó la riqueza cultural de la Amazonía peruana: "El Amazonas tiene una biodiversidad increíble. Te sorprende y asombra a donde mires, y no es menos impresionante en Pozuzo".

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis