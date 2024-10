Sean 'Diddy' Combs: nuevas acusaciones de agresión sexual contra el rapero

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sean Diddy Combs enfrenta una nueva ola de acusaciones de agresiones sexuales, con cinco demandas que se suman a más de un centenar ya presentadas por presuntas víctimas del conocido rapero. Al igual que la mayoría de las anteriores, estas denuncias se han presentado de forma anónima.

► Sean Diddy Combs enfrenta acusaciones de tráfico sexual y asociación ilícita

NBC News ha tenido acceso a las cinco nuevas demandas, que fueron interpuestas el domingo por el abogado Tony Buzbee. Las acusaciones incluyen supuestos incidentes de agresión sexual y violación ocurridos entre 2000 y 2022. De los cinco demandantes, dos son hombres y tres son mujeres. Una de ellas alega que Combs la violó cuando tenía 13 años.

"Dejaremos que las acusaciones hablen por sí mismas y trabajaremos para asegurarnos de que se haga justicia", afirmó Buzbee en un comunicado divulgado el domingo. "Esperamos presentar casos semanalmente nombrando al Sr. Combs y otros como acusados mientras continuamos reuniendo evidencias", añadió el abogado en la nota que publica la cadena.

Las acusaciones contra Sean Diddy Combs

Sean John Combs, conocido artísticamente como Diddy o Puff Daddy, fue arrestado el 16 de septiembre de 2024 tras ser acusado de tráfico sexual, trata de personas y conspiración de crimen organizado. Según CNN, en ese momento las autoridades contaban con testimonios de más de 50 víctimas y testigos.

► Joe Jonas omite la mención a Diddy en Cake By the Ocean

El rapero permanece bajo custodia a la espera de su juicio en Nueva York. La juez federal de Manhattan, Robyn Tarnofsky, decidió mantener a Combs en un centro de detención, desestimando la apelación de su defensa, liderada por el abogado Marc Agnifilo, quien solicitó una fianza de 50 millones de dólares.

La investigación ha revelado una operación de gran escala que ha manchado la imagen de Sean Combs. Según los fiscales, el rapero ha liderado una supuesta organización criminal desde 2008, involucrando a sus empleados en actividades ilícitas como secuestro, trabajos forzados y sobornos.

¿Quién es Sean Diddy Combs ?

El poderoso magnate de la industria musical es ampliamente reconocido como uno de los principales responsables de la evolución del hip hop, llevándolo de las calles a los clubes y escenarios más prestigiosos.

► Sean Diddy Combs habla de las imágenes donde agrege a Cassie Ventura: "Me siento asqueroso"

Nacido el 4 de noviembre de 1969 en Harlem, Nueva York, Sean Diddy Combs comenzó su carrera musical como becario en Uptown Records en 1990, donde pronto ascendió a director. Su habilidad para organizar eventos fue importante mientras su fama crecía.

En 1991, promovió un partido de baloncesto de famosos y un concierto en el City College de Nueva York, que terminó en tragedia con nueve muertes debido a una estampida. El evento, que superó el aforo en miles de personas, resultó en demandas por la contratación de seguridad inadecuada, lo que llevó a su despido de Uptown Records.

Posteriormente, fundó su propio sello, Bad Boy Records, marcando el inicio de su ascenso en el hip hop de la costa este junto a su protegido, el fallecido The Notorious B.I.G. Firmó contratos importantes y colaboró con artistas como Mary J. Blige, Usher, Lil' Kim, TLC, Mariah Carey y Boyz II Men.

Ganador de un Grammy, debutó como cantante con el sencillo Can't Nobody Hold Me Down y su álbum No Way Out. Se hizo una imagen de implacable buscavidas y fanfarrón, expandiendo su influencia a Hollywood, los reality shows y la moda, mientras mantenía relaciones sentimentales con figuras como Jennifer Lopez.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis