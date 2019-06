Pamela Anderson terminó su relación con Adil Rami a quien acusó de infidelidad. | Fuente: Instagram

A Pamela Anderson le han roto el corazón. Ella siente que, los últimos años de su vida, han sido una mentira. La actriz anunció la ruptura de su relación con el futbolista francés Adil Rami a quien acusó de infidelidad. Estas fueron sus palabras.

"Es difícil de aceptarlo. Los últimos dos años de mi vida han sido una gran mentira. Me estafaron, creí que vivíamos un 'gran amor'", escribió la estrella de la recordada serie "Baywatch" en su cuenta de Instagram.

Pamela Anderson dijo estar devastada tras descubrir que Adil Rami, futbolista del Olympique de Marsella, estaba "viviendo una doble vida". La modelo lo acusó de jugar con los corazones y las mentes de dos mujeres (la otra involucrada es Sidonie con quien Rami tiene dos hijos), además dice estar segura de que hay otras involucradas. "Él es el monstruo", agregó.

La actriz de "Baywatch" dijo que se contactó con Sidonie y juntas descubrieron las mentiras que les había dicho el futbolista francés. "Ella también está en shock y muy triste. Él ya no puede hacernos daño", sostuvo en Instagram para luego señalar que algunos amigos, como el fotógrafo David Lachapelle, le advirtieron que era un mentiroso; pero ella no hizo caso.

AMENAZAS

Por otro lado, Pamela Anderson dijo que Adil Rami la amenazó con no hacer pública su versión advirtiendo que él y sus hermanas son amigas de todos los tabloides en Francia. Después, él habría intentado recuperarla. "Me envío flores y cartas. No acepté. Vino a mi hotel, la seguridad tuvo que sacarlo. Tengo un guardaespaldas porque me asusta" afirmó la también activista quien aseguró que Rami no respeta a ninguna mujer salvo a su madre.

"Me voy de Francia inmediatamente", declaró la actriz y modelo, que vivía en Marsella (sureste de Francia) con el futbolista. Su mensaje en Instagram está acompañado de una foto en blanco y negro de ella con su expareja.

DESCARGO

Adil Rami desmintió las acusaciones de infidelidad. "En ningún caso llevaba una doble vida, simplemente estaba comprometido a preservar una relación duradera con mis hijos y su madre Sidonie, ante la cual siento un profundo respeto", sostuvo.

Según la revista "Paris Match" el romance entre Anderson y Rami, 18 años menor que ella, comenzó en 2017 durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco.