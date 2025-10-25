Charlie Sheen perdió un millón de dólares por querer jugarle una broma a su exesposa Denise Richards

A pesar de la situación, Sheen aseguró que no guardó resentimiento alguno a la madre de sus hijas.

Charlie Sheen, la estrella de Two and a Half Men, reveló una anécdota poco conocida de su relación con su exesposa Denise Richards. Durante una entrevista en el podcast de KCF Radio, conducido por Kevin Clancy, el actor contó que una simple broma terminó con una pérdida de un millón de dólares.

"Una vez le hice un cheque a Denise por un millón de dólares el día de su cumpleaños, como una broma", recordó el actor. "Pero se lo quedó y se lo tomó muy en serio. Tanto, que un mes después lo cobró", contó entre risas.

Sheen explicó que no recuerda si el hecho ocurrió cuando aún estaban casados, pero nunca imaginó que ella llegaría a hacerlo efectivo. "Si ocurrió mientras estábamos casados, ¿eso lo hace más doloroso?", se preguntó. Luego dijo: "Si hubiese estado en su lugar, posiblemente también lo hubiese cobrado".

Más alla de las bromas, Charlie Sheen admitió que la reacción de Richards lo tomó completamente desprevenido.

"No creí que ella fuera capaz de hacerlo. ¡Al menos podría haberme avisado que iba a sacar 1 millón de dólares de mi cuenta bancaria!", comentó. El actor incluso imaginó cómo habría sido la escena en aquel momento: "Oye, parece que estás conduciendo hacia algún lado", conjeturó, y ella habría respondido: "Sí, al banco, en realidad".

A pesar de la situación, Sheen aseguró que no guardó resentimiento alguno. "Supongo que debo sentirme agradecido por el hecho de que había suficiente dinero en esa cuenta para que el cheque no rebotara", expresó.

De un divorcio mediático a una amistad duradera

Charlie Sheen y Denise Richards se casaron en junio de 2002 y tuvieron dos hijas; Sami, de 21 años, y Lola, de 20. La relación terminó en medio de acusaciones de violencia y una disputa por la custodia y la división de bienes. Durante el proceso de divorcio, Richards dio a luz a su segunda hija.

Con el paso del tiempo, ambos lograron mantener una relación cordial. La rehabilitación de Sheen y su decisión de alejarse de las adicciones fueron importantes en ese aspecto.

Richards incluso participó en la docuserie de Netflix que repasa la vida del actor, desde su infancia hasta sus momentos más difíciles, como su salida de Two and a Half Men y su diagnóstico de VIH.

El día del estreno del documental, la actriz le dedicó un mensaje en Instagram: "¡Qué gran viaje! ¡Cuántos altibajos! Pero cuando la vida se pone difícil, en el fondo sabemos que podemos contar el uno con el otro. Estoy muy orgullosa de él y me siento verdaderamente honrada de que me haya pedido ser parte de su historia".