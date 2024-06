¿Paris Jackson ignoró a Ester Expósito? Encuentro de celebridades se volvió viral [VIDEO]

El último fin de semana, Paris Jackson asistió a un desfile de modas en España donde se mostró una colección de una importante marca de ropa. Si bien la hija del Rey del Pop captó toda la atención del público, una situación no pasó desapercibida.

El evento también contó con la presencia de la actriz Ester Expósito quien, en su país, es una de las más reconocidas en la industria ya que se volvió más famosa después de protagonizar Élite. No obstante, ambas se volvieron virales en Internet luego de que, en varios videos compartidos en la red, parece que Paris ignora el saludo de Expósito. La española trata de hacer contacto visual con la cantante, pero ella no hace caso.

En otro momento, Ester iba a tomar por error la bebida de Paris Jackson quien, al notar el hecho, alejó su vaso para que no esté al alcance de la joven.

Dirán lo que quieran pero Paris Jackson la hija de Michael, solo le dio una “sopa de su propio chocolate” a Ester Expósito ignorándola durante un evento de moda. Lección para la española que dicho sea de paso es UN HIGADO 🫶🏼

¡Se encontró con la horma del zapato! 👏🏼 pic.twitter.com/j0W8OTeI5G — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) June 9, 2024

¿Paris Jackson ignoró a Ester Expósito?

Después de que los videos se hicieran viran en las redes sociales, muchos seguidores de ambas artistas se pronunciaron por el supuesto incidente, además, generaron varios memes e hicieron diversos comentarios -a favor y en contra- de esta situación. Uno de los países donde tanto Ester Expósito como Paris Jackson tienen gran fanaticada es México.

Es así que sus fanáticos del país azteca hicieron notar su sentir a través de mensajes en los videos. “Fama no es clase”. “Algunas nacen con clase, otras solo intentan llamar la atención”. “El hecho de que todos hablen de Paris y quieran saber quién es habla de cómo ella es la verdadera famosa, no la ex Élite”, fueron algunos de ellos.

¿Quién es Paris Jackson?

Paris Jackson es la hija del legendario cantante Michael Jackson y la enfermera Debbie Rowe. Nacida el 3 de abril de 1998 en Los Ángeles, California, Paris-Michael Katherine Jackson es conocida por su trabajo como modelo, actriz y cantante. Desde joven, ha estado en el centro de la atención mediática debido a la fama de su padre.

Además de su trabajo en el entretenimiento, es conocida por su activismo en causas sociales y su defensa de los derechos LGBTQ+. Ha aparecido en varias revistas de moda de renombre y ha actuado en películas y series de televisión. Como cantante, forma parte de la banda The Soundflowers, donde explora sus habilidades musicales y artísticas. Paris Jackson ha utilizado su plataforma para abordar cuestiones de salud mental y otros temas importantes, demostrando su compromiso con hacer una diferencia positiva en el mundo.

