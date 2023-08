Hija de Michael Jackson revela por qué no lo saluda en redes sociales por su cumpleaños

Michael Jackson es uno de los cantantes más exitosos en la industria musical. Conocido artísticamente como ‘el rey del pop’, Jackson ha ganado fama por la cantidad de álbumes vendidos en todo el mundo, así como las contribuciones y reconocimientos por el espectáculo que daba durante sus conciertos gracias a sus coreografías y bailes.

Michael Joseph Jackson falleció a los 50 años producto de un paro cardiorrespiratorio en su mansión de Holmby Hillsen, en Los Ángeles, en junio de 2009. De acuerdo con la autopsia forense, el icónico artista murió producto de una intoxicación de propofol, descartando que haya sido por una combinación de calmantes como lo señaló un primer informe.

Es así como el último martes 29 de agosto se celebró un año más del nacimiento de Michael Jackson, y con motivo de su cumpleaños 65, la segunda hija mayor del cantante, Paris Jackson, habló del legado de su padre por medio de un video publicado en la historia de su Instagram.

En ese sentido, Paris recordó el motivo por el que no saluda a su papá con posts en redes sociales pese a las amenazas que muchos fanáticos le hacen por no pronunciarse sobre la estrella de la cultura pop. “Así que hoy es el cumpleaños de mi papá, y cuando estaba vivo, solía odiar a cualquiera que reconociera su cumpleaños, le deseara un feliz cumpleaños, lo celebra, nada eso”, inició diciendo la familia de Michael Jackson.

Michael Jackson falleció por un paro cardiorrespiratorio el 2009. | Fuente: Instagram (michaeljackson)

Paris Jackson habla de su padre Michael Jackson por su cumpleaños. | Fuente: Instagram (parisjackson)

En efecto, la también cantante explicó que a Michael no le gustaba celebrar su cumpleaños y que tampoco quería que sus hijos supieran la fecha para evitar que lo saludaran. “En realidad, él no quería que supiéramos cuando era su cumpleaños, porque no quería que hiciéramos una fiesta”, expresó Paris, quien se recogía el cabello mientras hablaba de su progenitor.

Paris Jackson denunció mensajes intimidantes en su contra

Seguidamente, Paris Jackson lamentó que varios cibernautas le hayan mandado mensajes intimidantes al no publicar nada en referencia al histórico músico. De igual manera, denunció que algunos incluso le pidieron que se suicide, sin tener en cuenta su historial médico marcado por la depresión y los intentos de suicido.

"Parece que, si no felicitas a alguien vía redes sociales, eso significa que no le quieres lo suficiente, que no te importa. Ha habido años en los que no he publicado nada por el cumpleaños de mi padre, y la gente se ha vuelto loca. Me han dicho que me suicide. Básicamente, miden el amor que siento por mi padre en función de lo que publico o no en Instagram", enfatizó.

En otro momento, Jackson instó a los fans a respetar la memoria de su padre y ser amables con ella por recordar el cumpleaños. “Michael Jackson puso 50 años de sangre, sudor, lágrimas amor y pasión en hacer lo que hizo, para que yo pudiera pararme aquí en el escenario frente a ustedes y gritar ante un micrófono, así que se lo debo todo a él”, añadió.