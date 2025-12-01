Paty Cantú y Christian Vázquez se casan: lujosa boda privada, tres vestidos para la novia y pirotecnia en Puerto Vallarta

La cantante mexicana celebró su matrimonio con el actor en una ceremonia íntima en la playa. Fotos y videos de los asistentes revelaron detalles del enlace.

La cantante Paty Cantú y el actor Christian Vázquez se casaron este sábado 29 de noviembre en una boda privada frente al mar en Puerto Vallarta, en la Riviera Nayarit. Aunque la pareja aún no ofrece detalles oficiales, las imágenes compartidas por amigos e invitados bastaron para revelar una celebración lujosa, emotiva y cuidada al detalle.

Desde temprano, la jornada llamó la atención en redes sociales por la presencia de figuras del espectáculo y creadores de contenido. Pero uno de los momentos más comentados fue la llegada de la novia: Paty Cantú sorprendió al lucir un vestido verde de seda, un diseño poco convencional que contrastó con el atuendo del novio, quien llevó un traje en tono similar.

Una ceremonia íntima… y tres vestidos

La ceremonia se realizó de noche, a orillas del mar, ante un grupo selecto de invitados entre los que se encontraban Itzel Lechuga, Pablo Chagra, Dalílah Polanco y Crista Fernández.

Durante la recepción, Cantú realizó dos cambios de vestido. El segundo look —difundido inicialmente por Dalílah Polanco— mostraba a la cantante con un vestido blanco de escote corazón y falda de tul en capas.

El tercer vestido, también blanco, de seda y corte sirena, lo reservó para el baile de los novios, mientras sonaba At Last, el clásico interpretado por Etta James, y una lluvia de fuegos artificiales iluminaba la pista.

Las imágenes difundidas también exhiben una decoración de estilo naturalista que aprovechó la belleza de la Riviera Nayarit, con luces cálidas y elementos florales en tonos neutros.

¿Quién es Christian Vázquez?

Christian Vázquez es un actor jalisciense con más de una década de trayectoria en cine y televisión. Ha participado en más de diez producciones, entre ellas la película Entre Paredes junto a Aislinn Derbez, además de formarse en Artes Escénicas en la Universidad de Guadalajara.

Su debut llegó en 2007, interpretando a Moncho en El precio de la inocencia. Con los años, sumó apariciones en proyectos internacionales como Elysium (2013), protagonizada por Matt Damon. En televisión, ha participado en títulos como La Rosa de Guadalupe, Rosario Tijeras, Guerra de Vecinos y Las Muertas.

En octubre de 2024, Christian le pidió matrimonio a Paty Cantú tras uno de los conciertos más importantes de la cantante, sellando así una relación que ha crecido lejos de ojo público.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis