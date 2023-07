Cardi B lanza micrófono a fanática que le arrojó cerveza durante concierto [VIDEO]

Cardi B fue víctima de agresión de parte de una fanática quien le arrojó una cerveza en pleno concierto en el Drai’s Beachclub & Nightclub de Las Vegas el último sábado 29 de julio. En diversos videos difundidos en redes sociales se ve cómo la rapera de 30 años se ve sorprendida por el líquido lanzado en su contra, lo que hizo que inmediatamente arrojara su micrófono a la fan, quien fue retirada inmediatamente por miembros de seguridad.

En efecto, Cardi B se encontraba interpretando su canción ‘Bodak Yellow’ con la ayuda del playback cuando la asistente decidió tirarle la cerveza, mojando el vestido naranja que usaba la cantante y provocando su airada reacción. “Lo siento, lo siento”, expresó la fan, quien se encontraba en primera fila para ver a la artista.

En otro momento, Cardi B se limpió de la cerveza arrojada, se acomodó su cabello y reinició su concierto sin ningún otro percance. Según informó People, la cantante habría dado en la cabeza de su agresora; no obstante, se supo que no hubo una contusión. “El golpe no fue leve, pues se trata de un elemento pesado que, además, fue lanzado con gran fuerza”, señala el medio español.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Cardi B protagoniza un acto de agresión. El último viernes, la compositora estadounidense lanzó un micrófono a su DJ durante el concierto en el Drai’s Night Club debido a que este cortara la pista de su canción a cada momento.

Cardi B lanzó un micrófono a fanática como respuesta a una agresión durante su concierto en Las Vegas. | Fuente: Instagram (iamcardib)

Cardi B tuvo una airada reacción contra fanática que le arrojó cerveza durante concierto en Las Vegas. | Fuente: Twitter (@LMFireSystems1)

Cardi B se suma a lista de artistas agredidos en conciertos

Cardi B no es la única artista agredida por sus fanáticos mientras actúa en vivo. Hace unas semanas el cantante Harry Styles fue golpeado en el ojo por un objeto contundente mientras daba un concierto en el Ernst Happel Stadion, de la ciudad de Viena, en Austria.

Anteriormente, el rapero Drake también fue golpeado en la muñeca por un celular arrojado al escenario en el estadio United Center en Chicago, Illinois.

Un caso similar fue el de la cantante Bleta Rexha, quien sufrió el duro impacto de un iPhone lanzado por uno de sus fanáticos para que la artista pueda agarrarlo y firmarlo. Como consecuencia de este golpe, Bexha tuvo que ser saturada con tres puntos en el rostro.

En junio, la cantante Kelsea Ballerini fue golpeada en la cara por una pulsera. Este hecho la obligó a detener la canción y salir del escenario. Por otro lado, Ava Max fue agredida por un hombre que irrumpió en el escenario antes de ser detenido por la seguridad.