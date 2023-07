Joaquin Phoenix revela el motivo por el que decidió convertirse en 'Napoleón': ¿qué dijo?

Joaquin Phoenix volverá a la pantalla grande con una película histórica luego de 23 años. El reconocido actor de ‘Joker’ ahora se convertirá en ‘Napoleón’, papel que protagonizará para revivir al icónico comandante francés Napoleón Bonaparte, quien lideró diversas batallas y enfrentamiento en la Revolución Francesa durante el siglo XIX.

Ahora, en una entrevista para Empire, Joaquin Phoenix, quien ganó un Premio Óscar como mejor actor gracias a su interpretación de ‘Joker’, habló de los motivos que lo llevaron a realizar este nuevo filme dirigido por Ridley Scott, con quien trabajó en ‘Gladiador’ en el 2000 con su papel del emperador Cómodo, hijo de Marco Aurelio.

Precisamente, según dio a conocer el medio, Phoenix se sintió motivado de interpretar nuevamente a un personaje histórico, junto a Ridley Scott, al recordar el trabajo que hicieron ambos en ‘Gladiador’ donde pudo ser nominado a los Premios Óscar y al Globo de Oro como mejor actor de reparto.

“Tuve una experiencia increíble trabajando con Ridley (Scott) en Gladiador (…) Era muy joven y era mi primera producción a gran escala. Tenía muchas ganas de otras experiencias así, o algo similar”, sostuvo el actor de 48 años.

Joaquin Phoenix se convierte en 'Napoleón', una película de Ridley Scott | Fuente: Sony Pictures

Joaquin Phoenix volverá a interpretar a un personaje histórico trás 23 años. | Fuente: Instagram (napoleonmovie)

En otro momento, Joaquin Phoenix contó que ya tuvo posibilidades de volver a trabajar con Ridley Scott años atrás pero que no se dieron ya que solo recibía papeles que no eran un reto para su carrera.

"Ridley Scott me había propuesto otras cosas en el pasado, pero ninguna de ellas me había dado la impresión de ser así de exigente para los dos. Y realmente me gustaba la idea de lanzarme a algo así junto a Ridley", puntualizó el actor de ‘The Máster’.

Ridley Scott satisfecho de trabajar otra vez con Joaquin Phoenix

Por otro lado, Ridley Scott mostró su satisfacción de trabajar nuevamente con Joaquin Phoenix, quien le pidió ayuda para repasar su guion. Estuvimos durante diez días, todo el día, repasando escena por escena. En cierto modo fue como un ensayo. Detalle por detalle, absolutamente", recordó el cineasta.

En ese sentido, mencionó que Phoenix es “el mejor intérprete para gente dañada” por lo que felicitó su desenvolvimiento en 'Gladiador'. “Y aún queda muchísimo daño por hacer”, añade.

El elenco de 'Napoleón' estará conformado por: Tahar Rahim como Paul Barras, Ben Miles como Caulaincourt, Ludivine Sagnier como Theresa Cabarrus, Matthew Needham como Lucien Bonaparte, Youssef Kerkour como el mariscal Davout, Phil Cornwell como Sanson 'The Bourreau’, Edouard Philipponnat como el zar Alejandro, entre otros destacados actores.

La película de ‘Napoleón’ se estrenará el próximo 22 de noviembre en Estados Unidos y, posteriormente, en Latinoamérica.

El largometraje, de acuerdo con Variety, tendrá una duración de 2 horas y 30 minutos. De igual manera, se supo que estará disponible en streaming por medio de Apple TV+ en una fecha por confirmar.