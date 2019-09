Pedro Alonso, Berlín en "La Casa de Papel" disfruta su visita a la selva peruana. | Fuente: Instagram

Pedro Alonso, el actor español encargado de darle vida al irónico Berlín en “La Casa de Papel” se encuentra actualmente en el Perú, según confirmó RPP Noticias. El intérprete de la serie de Netflix tenía planeado viajar a la selva peruana para buscar la inspiración que necesita para terminar de escribir el libro en el que viene trabajando hace varios años.

"Todo el mundo me ha dicho que es un lugar con una energía poderosísima. Hay algo que tiene conexión directa con lo que estoy escribiendo. Pero también un autoregalo, seguro lo que me va a pasar y recibir en Perú va a ser potente y enriquecedor", comentó al programa TEC.

Todo indica que Pedro Alonso ha encontrado lo que buscaba en la Amazonía peruana. Prueba de ello es el último video que ha compartido en su cuenta personal de Instagram, en el que se le observa paseado por la selva mientras escucha el clásico de Héctor Lavoe, “El día de mi suerte”.

“Este es uno esos sitios en los que mi reacción se manifiesta al instante. Todo lo que respiro me confirma que es el lugar. Y que tenía todo el sentido cruzar el océano o lo que hiciese falta para llegar hasta aquí”, escribió el actor.

Asimismo, aseguró que, a pesar del calor sofocante, disfruta del ambiente sobrecogedor que lo envuelve. “(…) La familiaridad con uno o dos guías hacia lo desconocido, que te miran como si los conocieras desde hace mucho, los pequeños peces que mordisquean mi espalda cuando me baño en el Amazonas. Es una sensación… algo que celebrar justo ahora porque la cosa está a punto de ponerse seria. Una puerta que se entorna y que me aguarda desde hace varias vidas”, reflexionó el talentoso actor.



Finalmente, Pedro Alonso develó que el libro en el cual venía trabajando —y por el que viajó hasta nuestro país— está a punto de llegar a su fin.

“Me siento como si tuviera que acabar un dibujo con un buril en un panel de oro secreto y muy antiguo. Toca cruzar al otro lado.También literalmente. Y completar el proceso que me ha tenido remando no tan en secreto durante estos dos últimos años, de la mano de mrs Bird. El final del Libro de Filipo me espera”, finalizó.