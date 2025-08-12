"Ella habla sin pruebas": Romina Gachoy niega maltratar a los hijos de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Romina Gachoy responde a la “denuncia pública” de Angie Jibaja por un supuesto maltrato a los dos hijos de la exmodelo peruana con Jean Paul Santa María.

La exactriz de Mañana te cuento y La gran sangre lanzó una advertencia al cantante y a la uruguaya afirmando que si “algo les pasa a sus hijos” les echará la culpa mencionando que ellos, supuestamente, dejan ir a los menores solos desde el colegio hasta su casa.

Al respecto, Romina Gachoy negó que esté maltratando a los hijos de Jean Paul Santa María y Angie Jibaja señalando que la exchica reality “no tiene pruebas” de lo que dice.

“No hay pruebas de, absolutamente, nada de todo lo que ella dice. Son inventos y yo no voy a estar en dimes y diretes con una persona enferma que no está en sus cabales. Todo se llevará por la vía judicial”, comentó la influencer uruguaya en mensajes para América Hoy.

Para Gachoy, Angie Jibaja “habla por hablar y no tiene pruebas” de la denuncia que hace. Del mismo modo, la actual pareja de Santa María mencionó que Jibaja con esto estaría “agrediendo psicológicamente a sus hijos”.

“Tiempo al tiempo, todo siempre sale a la luz y uno siempre recoge lo que siembra. Falta muy poquito para que los chicos sean mayores y cuenten quiénes somos nosotros, al final ellos siempre serán el reflejo de la verdad y de cada esfuerzo que uno hace”, sostuvo.

Romina Gachoy afirma que Angie Jibaja estaría entrando en desacato

Romina Gachoy mencionó que, con dicha denuncia expuesta en TikTok, Angie Jibaja estaría entrando en desacato e infringiendo la orden emitida por el juez.

“Se están tomando las medidas de protección para los chicos porque ella (Angie Jibaja) está incurriendo nuevamente en desacato a una medida judicial que tiene. Encima hablando sin prueba alguna de todo lo que dice”, manifestó la uruguaya.

Finalmente, Gachoy consideró que Jibaja “no se encuentra bien” por lo que declinaría la invitación que hizo meses atrás para que pueda encontrarse con sus dos hijos que viene criando la uruguaya con Jean Paul Santa María.

“Lamentablemente, tenemos demasiadas pruebas que muestran que ella no solo no está recuperada, sino que está peor que nunca, y todo esto se está presentando al juez”, añadió.

Angie Jibaja lanzó advertencia a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy

Angie Jibaja hizo una “denuncia pública” en contra de Jean-Paul Santa María y Romina Gachoy por un supuesto maltrato a los dos hijos de la exmodelo peruana con el cantante de cumbia.

Fue por medio de un live en TikTok, el último fin de semana, que la exactriz lanzó una advertencia a Santa María y Gachoy afirmando que si “algo les pasa a sus hijos” les echará la culpa a ambos al, presuntamente, dejarlos ir solos desde el colegio hasta su casa sin medir el peligro que pudiera ocurrir.

"Yo hago una denuncia pública. Si a alguno de mis niños les pasa algo, le hecho directamente la culpa a Jean-Paul Santa María y a su esposa (Romina Gachoy)”, comenzó diciendo Jibaja.

"Es increíble que los dejen ir caminando del colegio a la casa con toda la inseguridad que existe. Mis niños son niños sanos, inocentes, niños sensibles, nobles y humildes. Son lo mejor de este mundo. Son un poco inocentes. Son de perdonar a cada rato”, sostuvo.

Por otro lado, Jibaja, quien reside en Chile, mencionó que sus dos hijos estarían sufriendo supuestos maltratos de parte de Gachoy. “A ellos no se les tiene que decir ‘aprende esto’ o ‘estudia’, porque han tenido becas por ser número uno y se les han otorgado en el colegio. Así que no es novedad que hagan bien su tarea”, expresó.