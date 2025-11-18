Miss Universo 2025: dónde, cuándo y cómo ver en vivo la preliminar del certamen de belleza con la peruana Karla Bacigalupo

A pocos días de la gala final del Miss Universo 2025, el certamen celebrará una de sus etapas más decisivas: la competencia preliminar. En esta fase, las 120 candidatas desfilarán en traje de baño y traje de noche, además de presentar sus impresionantes trajes típicos, uno de los segmentos más esperados por los fanáticos.
El evento se llevará a cabo en el Impact Challenger de Bangkok, Tailandia, sede también de la final. Allí se definirá buena parte del puntaje que determinará qué delegadas avanzan al Top 30 rumbo a la corona que dejará la danesa Victoria Kjaer Theilvig, Miss Universo 2024.
Entre las candidatas con mayor expectativa destaca Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, considerada una de las favoritas gracias a su sólido desempeño en las actividades previas y al respaldo tanto de missólogos como del público en redes sociales.
¿Qué se evalúa en el preliminar del Miss Universo 2025?
La preliminar del Miss Universo 2025 es una de las etapas más esperadas del certamen, pues en ella las candidatas deben demostrar su desempeño en los desfiles de traje de baño y traje de noche, además de presentar sus trajes nacionales, o trajes típicos. Esta fase es crucial, ya que los puntajes obtenidos determinarán a las semifinalistas.
¿Cuándo será la preliminar del Miss Universo 2025?
La competencia preliminar del Miss Universo 2025 se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre, en el Impact Challenger de Bangkok, el mismo recinto que albergará la gala final. Allí, las 120 candidatas deberán enfrentarse a evaluaciones clave que definirán su continuidad en el concurso.
¿Cuándo es el desfile de trajes típicos del Miss Universo 2025?
El esperado desfile de trajes nacionales, conocido también como trajes típicos, también se realizará el miércoles 19 de noviembre, horas antes de la preliminar. Este segmento, uno de los favoritos del público, permite a las concursantes mostrar la riqueza cultural de sus países a través de vestuarios elaborados y narrativas visuales que buscan sorprender al jurado.
¿A qué hora inicia la preliminar del Miss Universo 2025?
La Competencia Preliminar, donde se evaluarán los desfiles de traje de baño y traje de noche, comenzará:
- 7 p.m. (Tailandia)
- 7 a.m. (Perú y Colombia)
- 6 a.m. (México)
¿A qué hora inicia el desfile de trajes típicos del Miss Universo 2025?
La jornada del 19 de noviembre iniciará con la Competencia de Trajes Nacionales:
- 1 p.m. (Tailandia)
- 1 a.m. (Perú y Colombia)
- 12 m. (México)
¿Dónde ver la preliminar del Miss Universo 2025?
La preliminar del Miss Universo 2025 podrá verse en vivo y de manera gratuita a través del canal oficial de Miss Universe en YouTube, accesible para todo el público internacional. Además, Telemundo transmitirá la cobertura para Latinoamérica, mientras que Peacock emitirá el certamen para Estados Unidos.
¿Cómo votar por Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025?
Aunque el público no puede influir directamente en las notas preliminares, sí puede votar por su candidata favorita en el People’s Choice, mecanismo que otorga un pase directo al Top 30. Los votos se realizan a través de la aplicación oficial de Miss Universe, disponible solo hasta el 19 de noviembre.
¿Cuántas candidatas avanzarán a la final del Miss Universo 2025?
Tras la preliminar y el desfile de trajes nacionales, solo 30 candidatas clasificarán a la gala final. Los cupos se distribuirán entre: Asia y Oceanía, América Latina y el Caribe, África y Europa, con una plaza adicional otorgada por el voto del público. Luego, las finalistas competirán por ingresar al Top 12, posteriormente al Top 5 y a las tres finalistas, para definir a la sucesora de Victoria Kjaer.
Lista completa de candidatas al Miss Universo 2025
- Albania – Flavia Harizaj
- Angola – Maria Cunha
- Argentina – Aldana Masset
- Armenia – Peggy Garabekian
- Aruba – Hannah Arends
- Australia – Lexie Brant
- Bahamas – Maliqué Maranda Bowe
- Bangladés – Tangia Methila
- Bélgica – Karen Jansen
- Belice – Isabella Zabaneh
- Bielorrusia – Alena Kucheruk
- Birmania – Myat Yadanar Soe
- Bolivia – Yessica Hausermann
- Bonaire – Nicole Peiliker-Visser
- Botsuana – Lillian Andries
- Brasil – Gabriela Lacerda
- Bulgaria – Gaby Guha
- Cabo Verde – Priscilla Gomes
- Camboya – Thai Neary Socheata
- Canadá – Jaime VandenBerg
- Chile – María Ignacia Moll
- China – Zhao Na
- Colombia – Vanessa Pulgarín
- Corea del Sur – Su-yeon Lee
- Costa de Marfil – Olivia Yacé
- Costa Rica – Mahyla Roth
- Croacia – Laura Gnjatović
- Cuba – Lina Luaces
- Curazao – Camille Thomas
- Dinamarca – Monique Sonne
- Ecuador – Nadia Mejia
- Egipto – Sabrina Maged
- El Salvador – Giulia Zanoni
- Emiratos Árabes Unidos – Mariam Mohamed
- Eslovaquia – Viktoria Güllová
- Eslovenia – Hana Klaut
- España – Andrea Valero
- Estados Unidos – Audrey Eckert
- Estonia – Brigitta Schaback
- Filipinas – Ahtisa Manalo
- Finlandia – Sarah Dzafce
- Francia – Eve Gilles
- Ghana – Andromeda Osam-Peters
- Gran Bretaña – Danielle Latimer
- Grecia – Mary Chatzipavlou
- Guadalupe – Ophély Mézino
- Guatemala – Raschel Paz
- Guinea – Tiguidanké Bérété
- Guinea Ecuatorial – Carmen Obama
- Guyana – Chandini Baljor
- Haití – Melissa Sapini
- Honduras – Alejandra Fuentes
- Hong Kong – Li Shi Yi
- Hungría – Kincső Dezsényi
- India – Manika Wishwakarma
- Indonesia – Sanly Liu
- Irak – Hanin Al Qoreishy
- Irlanda – Aadya Srivastava
- Islas Caimán – Tahiti Seymour
- Islas Turcas y Caicos – Bereniece Dickenson
- Islas Vírgenes Británicas – Olivia Freeman
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos – Britanny Robinson
- Israel – Melanie Shiraz
- Italia – Lucilla Nori
- Jamaica – Gabrielle Henry
- Japón – Kaori Hashimoto
- Kazajistán – Dana Almasova
- Kirguistán – Mary Kuvakova
- Kosovo – Dorea Shala
- Laos – Daeng Lattana Munvilay
- Latina – Yamilex Hernández
- Letonia – Meldra Rosenberg
- Líbano – Sarah Leena Bou Jaoude
- Macao – Xiaotong Feng
- Malasia – Chloe Lim
- Malta – Julia Ann Cluett
- Martinica – Célya Abatucci
- Mauricio – Aurélie Alcindor
- Mayotte – Nourya Aboutoihi
- México – Fátima Bosch
- Moldavia – Maria Ignat
- Namibia – Johanna Swartbooi
- Nepal – Sanya Adhikari
- Nicaragua – Itza Castillo
- Nigeria – Onyinyechi Basil
- Noruega – Leonora Lysglimt-Rødland
- Nueva Zelanda – Abbigail Sturgin
- Países Bajos – Nathalie Mogbelzada
- Pakistán – Roma Riaz
- Palestina – Nadeen Ayoub
- Panamá – Mirna Caballini
- Paraguay – Yanina Gómez
- Perú – Karla Bacigalupo
- Polonia – Emily Reng
- Portugal – Camila Vitorino
- Puerto Rico – Zashely Alicea
- República Checa – Michaela Tomanová
- República Democrática del Congo – Dorcas Dienda
- República Dominicana – Jennifer Ventura
- Ruanda – Solange Tuyishime Keita
- Rumania – Cătălina Jacob
- Rusia – Anastasia Venza
- Santa Lucía – Shianne Smith
- Senegal – Ndeye Ngoné Diagne
- Serbia – Jelena Egorova
- Singapur – Annika Sager
- Sri Lanka – Lihasha Lindsay-White
- Sudáfrica – Melissa Nayimuli
- Suecia – Daniella Lundqvist
- Suiza – Naima Acosta
- Tailandia – Praveenar Singh
- Tanzania – Naisae Yona
- Trinidad y Tobago – Latifah Morris
- Turquía – Ceren Arslan
- Ucrania – Sofiya Tkachuk
- Uruguay – Valeria Baladan
- Venezuela – Stephany Abasali
- Vietnam – Huong Giang
- Zambia – Kunda Mwamulima
- Zimbabue – Lyshanda Moyas
Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025
Karla Bacigalupo Ancieta, de 33 años, es actriz, productora, modelo y activista. Desde su plataforma, impulsa proyectos que utilizan el arte como herramienta para promover la salud mental. Ha sido voluntaria en el Consulado del Perú en Los Ángeles y es embajadora de la organización 1 000 Niños de Jesús.
Formada en Administración y Gestión de Empresas en la Universidad de Lima, complementó sus estudios en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). En el ámbito artístico, debutó en 2022 con el cortometraje The Devil, seguido por Proof (2023), You Can Only Blink Once (2024) y la miniserie The Devil Wears Desire.
¿Cuándo y dónde ver la final de Miss Universo 2025?
La gran final del Miss Universo 2025 se realizará el viernes 21 de noviembre en Bangkok, a las 8 a.m. (hora de Tailandia). Debido a la diferencia horaria, en Perú podrá verse el jueves 20 de noviembre a las 8 p.m. La transmisión también llegará en horario estelar a Nueva York y otras ciudades del mundo.