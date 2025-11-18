Miss Universo 2025: dónde, cuándo y cómo ver en vivo la preliminar del certamen de belleza con la peruana Karla Bacigalupo

La competencia preliminar del Miss Universo 2025 se realizará este 19 de noviembre en Bangkok y definirá a las semifinalistas. Karla Bacigalupo, Miss Perú, llega como una de las favoritas.

A pocos días de la gala final del Miss Universo 2025, el certamen celebrará una de sus etapas más decisivas: la competencia preliminar. En esta fase, las 120 candidatas desfilarán en traje de baño y traje de noche, además de presentar sus impresionantes trajes típicos, uno de los segmentos más esperados por los fanáticos.

El evento se llevará a cabo en el Impact Challenger de Bangkok, Tailandia, sede también de la final. Allí se definirá buena parte del puntaje que determinará qué delegadas avanzan al Top 30 rumbo a la corona que dejará la danesa Victoria Kjaer Theilvig, Miss Universo 2024.

Entre las candidatas con mayor expectativa destaca Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, considerada una de las favoritas gracias a su sólido desempeño en las actividades previas y al respaldo tanto de missólogos como del público en redes sociales.

¿Qué se evalúa en el preliminar del Miss Universo 2025?

La preliminar del Miss Universo 2025 es una de las etapas más esperadas del certamen, pues en ella las candidatas deben demostrar su desempeño en los desfiles de traje de baño y traje de noche, además de presentar sus trajes nacionales, o trajes típicos. Esta fase es crucial, ya que los puntajes obtenidos determinarán a las semifinalistas.

¿Cuándo será la preliminar del Miss Universo 2025?

La competencia preliminar del Miss Universo 2025 se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre, en el Impact Challenger de Bangkok, el mismo recinto que albergará la gala final. Allí, las 120 candidatas deberán enfrentarse a evaluaciones clave que definirán su continuidad en el concurso.

¿Cuándo es el desfile de trajes típicos del Miss Universo 2025?

El esperado desfile de trajes nacionales, conocido también como trajes típicos, también se realizará el miércoles 19 de noviembre, horas antes de la preliminar. Este segmento, uno de los favoritos del público, permite a las concursantes mostrar la riqueza cultural de sus países a través de vestuarios elaborados y narrativas visuales que buscan sorprender al jurado.

¿A qué hora inicia la preliminar del Miss Universo 2025?

La Competencia Preliminar, donde se evaluarán los desfiles de traje de baño y traje de noche, comenzará:

7 p.m. (Tailandia)

7 a.m. (Perú y Colombia)

6 a.m. (México)

¿A qué hora inicia el desfile de trajes típicos del Miss Universo 2025?

La jornada del 19 de noviembre iniciará con la Competencia de Trajes Nacionales:

1 p.m. (Tailandia)

1 a.m. (Perú y Colombia)

12 m. (México)

¿Dónde ver la preliminar del Miss Universo 2025?

La preliminar del Miss Universo 2025 podrá verse en vivo y de manera gratuita a través del canal oficial de Miss Universe en YouTube, accesible para todo el público internacional. Además, Telemundo transmitirá la cobertura para Latinoamérica, mientras que Peacock emitirá el certamen para Estados Unidos.

¿Cómo votar por Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025?

Aunque el público no puede influir directamente en las notas preliminares, sí puede votar por su candidata favorita en el People’s Choice, mecanismo que otorga un pase directo al Top 30. Los votos se realizan a través de la aplicación oficial de Miss Universe, disponible solo hasta el 19 de noviembre.

¿Cuántas candidatas avanzarán a la final del Miss Universo 2025?

Tras la preliminar y el desfile de trajes nacionales, solo 30 candidatas clasificarán a la gala final. Los cupos se distribuirán entre: Asia y Oceanía, América Latina y el Caribe, África y Europa, con una plaza adicional otorgada por el voto del público. Luego, las finalistas competirán por ingresar al Top 12, posteriormente al Top 5 y a las tres finalistas, para definir a la sucesora de Victoria Kjaer.

Lista completa de candidatas al Miss Universo 2025

Albania – Flavia Harizaj

Angola – Maria Cunha

Argentina – Aldana Masset

Armenia – Peggy Garabekian

Aruba – Hannah Arends

Australia – Lexie Brant

Bahamas – Maliqué Maranda Bowe

Bangladés – Tangia Methila

Bélgica – Karen Jansen

Belice – Isabella Zabaneh

Bielorrusia – Alena Kucheruk

Birmania – Myat Yadanar Soe

Bolivia – Yessica Hausermann

Bonaire – Nicole Peiliker-Visser

Botsuana – Lillian Andries

Brasil – Gabriela Lacerda

Bulgaria – Gaby Guha

Cabo Verde – Priscilla Gomes

Camboya – Thai Neary Socheata

Canadá – Jaime VandenBerg

Chile – María Ignacia Moll

China – Zhao Na

Colombia – Vanessa Pulgarín

Corea del Sur – Su-yeon Lee

Costa de Marfil – Olivia Yacé

Costa Rica – Mahyla Roth

Croacia – Laura Gnjatović

Cuba – Lina Luaces

Curazao – Camille Thomas

Dinamarca – Monique Sonne

Ecuador – Nadia Mejia

Egipto – Sabrina Maged

El Salvador – Giulia Zanoni

Emiratos Árabes Unidos – Mariam Mohamed

Eslovaquia – Viktoria Güllová

Eslovenia – Hana Klaut

España – Andrea Valero

Estados Unidos – Audrey Eckert

Estonia – Brigitta Schaback

Filipinas – Ahtisa Manalo

Finlandia – Sarah Dzafce

Francia – Eve Gilles

Ghana – Andromeda Osam-Peters

Gran Bretaña – Danielle Latimer

Grecia – Mary Chatzipavlou

Guadalupe – Ophély Mézino

Guatemala – Raschel Paz

Guinea – Tiguidanké Bérété

Guinea Ecuatorial – Carmen Obama

Guyana – Chandini Baljor

Haití – Melissa Sapini

Honduras – Alejandra Fuentes

Hong Kong – Li Shi Yi

Hungría – Kincső Dezsényi

India – Manika Wishwakarma

Indonesia – Sanly Liu

Irak – Hanin Al Qoreishy

Irlanda – Aadya Srivastava

Islas Caimán – Tahiti Seymour

Islas Turcas y Caicos – Bereniece Dickenson

Islas Vírgenes Británicas – Olivia Freeman

Islas Vírgenes de los Estados Unidos – Britanny Robinson

Israel – Melanie Shiraz

Italia – Lucilla Nori

Jamaica – Gabrielle Henry

Japón – Kaori Hashimoto

Kazajistán – Dana Almasova

Kirguistán – Mary Kuvakova

Kosovo – Dorea Shala

Laos – Daeng Lattana Munvilay

Latina – Yamilex Hernández

Letonia – Meldra Rosenberg

Líbano – Sarah Leena Bou Jaoude

Macao – Xiaotong Feng

Malasia – Chloe Lim

Malta – Julia Ann Cluett

Martinica – Célya Abatucci

Mauricio – Aurélie Alcindor

Mayotte – Nourya Aboutoihi

México – Fátima Bosch

Moldavia – Maria Ignat

Namibia – Johanna Swartbooi

Nepal – Sanya Adhikari

Nicaragua – Itza Castillo

Nigeria – Onyinyechi Basil

Noruega – Leonora Lysglimt-Rødland

Nueva Zelanda – Abbigail Sturgin

Países Bajos – Nathalie Mogbelzada

Pakistán – Roma Riaz

Palestina – Nadeen Ayoub

Panamá – Mirna Caballini

Paraguay – Yanina Gómez

Perú – Karla Bacigalupo

Polonia – Emily Reng

Portugal – Camila Vitorino

Puerto Rico – Zashely Alicea

República Checa – Michaela Tomanová

República Democrática del Congo – Dorcas Dienda

República Dominicana – Jennifer Ventura

Ruanda – Solange Tuyishime Keita

Rumania – Cătălina Jacob

Rusia – Anastasia Venza

Santa Lucía – Shianne Smith

Senegal – Ndeye Ngoné Diagne

Serbia – Jelena Egorova

Singapur – Annika Sager

Sri Lanka – Lihasha Lindsay-White

Sudáfrica – Melissa Nayimuli

Suecia – Daniella Lundqvist

Suiza – Naima Acosta

Tailandia – Praveenar Singh

Tanzania – Naisae Yona

Trinidad y Tobago – Latifah Morris

Turquía – Ceren Arslan

Ucrania – Sofiya Tkachuk

Uruguay – Valeria Baladan

Venezuela – Stephany Abasali

Vietnam – Huong Giang

Zambia – Kunda Mwamulima

Zimbabue – Lyshanda Moyas

Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025

Karla Bacigalupo Ancieta, de 33 años, es actriz, productora, modelo y activista. Desde su plataforma, impulsa proyectos que utilizan el arte como herramienta para promover la salud mental. Ha sido voluntaria en el Consulado del Perú en Los Ángeles y es embajadora de la organización 1 000 Niños de Jesús.

Formada en Administración y Gestión de Empresas en la Universidad de Lima, complementó sus estudios en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). En el ámbito artístico, debutó en 2022 con el cortometraje The Devil, seguido por Proof (2023), You Can Only Blink Once (2024) y la miniserie The Devil Wears Desire.

¿Cuándo y dónde ver la final de Miss Universo 2025?

La gran final del Miss Universo 2025 se realizará el viernes 21 de noviembre en Bangkok, a las 8 a.m. (hora de Tailandia). Debido a la diferencia horaria, en Perú podrá verse el jueves 20 de noviembre a las 8 p.m. La transmisión también llegará en horario estelar a Nueva York y otras ciudades del mundo.

