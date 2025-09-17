"Mi suerte ha cambiado a tu lado": Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en concierto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Eva Ayllón y Natalia Málaga siguen demostrando el gran cariño que se tienen. Ahora, la icónica cantante criolla dedicó unas emotivas palabras a la ex voleibolista durante un concierto en el teatro Moliné en la ciudad de Chiclayo el último fin de semana.

En efecto, la intérprete de Ingá y Ritmo, color y sabor no dudó en presentar a Natalia Málaga no solo como su mánager sino como una de las personas más importantes de su vida en el último tiempo.

De acuerdo con un video subido en TiTok por una usuaria, se pudo ver a la compositora afroperuana hacer un alto a su orquesta para presentar a la entrenadora de vóley.

“A la que no le gusta que le digan mánager: ¡Natalia Málaga!”, comenzó diciendo Ayllón. “¿Va a salir? Ese es otro bolo. Aprobado. Que te vean mamita, que te vean mejor la piel”, señaló mientras Natalia hacía su aparición en el escenario recibiendo el aplauso y ovación de los asistentes.

Seguidamente, la mundialista de 61 años, que vestía un buso oscuro, se acercó a Eva Ayllón para darle un cariñoso beso en la mejilla mientras Ayllón exclamó: “Un placer tenerte conmigo, muchas gracias. Mi suerte ha cambiado a tu lado”.

Finalmente, Natalia salió del escenario mientras que Eva explicó la relación que tiene con ella. “Digo que mi suerte ha cambiado porque me carajea, ustedes no tienen idea, cómo fastidia esta mujer, por Dios”, generando risas entre los presentes antes de cantar.

"Un placer tenerte conmigo", le dijo Eva Ayllón a Natalia Málaga durante concierto en Chiclayo. | Fuente: Instagram

Natalia Málaga negó tener un romance con Eva Ayllón

Natalia Málaga negó ser pareja de Eva Ayllón. La ex voleibolista peruana dio una entrevista al programa Magaly TV: La Firme donde se sinceró sobre el vínculo que tiene con la cantante criolla.

"Yo entraba a la casa de Eva prácticamente todos los días. Incluso, Eva me dio las llaves de su casa por cualquier emergencia. No es que yo viviera ahí, ni que entrara cuando me diera la gana", comenzó diciendo Natalia.

De igual manera, Natalia descartó tener un romance con Eva Ayllón a quien calificó "una íntima amiga".

"Tampoco es que sea mi pareja; lo aclaro de una vez porque a la gente le encanta el morbo. No soy pareja de Eva Ayllón. Ella es mi íntima amiga, una amiga con la que trabajo y a quien conozco desde hace muchos años. Esta situación, que ha levantado polvo como si fuéramos la pareja del año. Eso es muy desagradable", declaró.

En ese sentido, aclaró que espeta a las personas que tienen otras orientaciones, pero insistió en que en su caso se trata solo de una amistad sólida y de trabajo.

"Yo respeto a las personas que han escogido esa opción, no tengo ningún problema. Tengo muchas amistades con esas orientaciones, las quiero muchísimo, son muy respetuosas y me conocen; también conocen a Eva, y esto no tiene nada que ver", añadió.

Natalia Málaga negó tener un romance con Eva Ayllón y explicó el origen de su conflicto con el hijo. | Fuente: Instagram (natalia_malaga)

Eva Ayllón: "Le cerré las puertas al amor de pareja hace tiempo"

Por su parte, Eva Ayllón aseguró que no está en sus planes enamorarse y que "le cerró las puertas al amor" desde hace mucho tiempo mencionando que está concentrada en su paz mental.

"No, ya no (me quiero volver a enamorar). Le cerré las puertas al amor de pareja hace tiempo. Estoy bien sola, en paz. A estas alturas de mi vida no estoy dispuesta a perder esa tranquilidad. Estoy enamorada de lo que hago, de mis nietos, de mi libertad", mencionó en diálogo con Trome.

Anteriormente, Ayllón se refirió a las especulaciones de un acercamiento íntimo con Natalia Málaga, quien negó tener una relación con ella. "Son tonterías, son absurdos, por último. Yo hace mucho que dejé de preocuparme del que dirán, yo hace mucho que pasé la barrera del ‘preocúpate’. Estoy por encima del bien y del mal", señaló.