Miley Cyrus y el contundente motivo por el cual "todavía" no quiere ser madre

Miley Cyrus se sinceró sobre la idea de ser madre algún día. En una entrevista con W Magazine, la cantante estadounidense de 31 años dio a conocer su posición sobre tener hijos y lo que significa para ella la maternidad. Esto, luego de que en febrero de este año ganara su primer premio Grammy con su canción 'Flowers'.

"Tengo 31 años ahora y todavía no sé si quiero tener hijos o no (…) Siento que mis fanáticos son un poco mis hijos de alguna manera", declaró la actriz de Hannah Montana, la popular serie de Disney donde se hizo conocida a nivel mundial.

En ese sentido, Miley Cyrus también señaló que viene disfrutando de su adultez de la mejor manera. "Me encanta ser adulta. Tengo una regla de no mirar hacia arriba ni hacia abajo a nadie. Solo miro, lo que me permite tener claridad para ver el mundo tal como es y a las personas como realmente son. Me miro a mí misma casi todos los días en el espejo y digo: ‘Soy una mujer'".

En otro momento, la también productora citó a Dolly Parton, leyenda de la música country, quien no tuvo hijos a sus 78 años. "He escuchado decir eso a Dolly también, porque ella no tuvo hijos", sostuvo.

Miley Cyrus se sinceró en una entrevista con W Magazine y habló de sus dudas de ser madre. | Fuente: Instagram (mileycyrus)

Miley Cyrus habló de las críticas por no querer la maternidad

En una entrevista con Elle el 2019, Miley Cyrus ya había dejado clara su posición de no tener hijos afirmando que ser madre "no es parte del plan" de ninguna mujer.

"Se espera que mantengamos el planeta poblado. Y cuando eso no es parte de nuestro plan o propósito, hay mucho juicio y enojo, tratan de hacer y cambiar leyes para obligarlo sobre ti, incluso si quedas embarazada en una situación violenta", declaró.

Miley Cyrus explica sus razones por las que no quiere tener hijos

De igual manera, la artista mencionó cómo es que se cuestionan a las mujeres que no buscan convertirse en madre.

"Si no quieres hijos, la gente siente lástima por ti, como si fueras una perra fría y sin corazón que no es capaz de amar (…) ¿Por qué nos entrenan para que el amor signifique ponerte en segundo lugar y a aquellos que amas en primer lugar? Si te amas a ti misma, ¿entonces qué? Tú vienes primero", puntualizó.

Por otro lado, Miley Cyrus, quien contrajo matrimonio con el actor Liam Hemsworth en diciembre de 2018, recalcó que no pretender traer un hijo en un mundo con contaminación.

"Nos están entregando un planeta hecho un desastre, y me niego a dejarle eso a mi hijo. Hasta que sienta que mi hijo viviría en una tierra con peces en el agua, no voy a traer a otra persona para que se enfrente a eso", añadió.

Miley Cyrus estrenó su canción 'Flowers' el 13 de enero de 2023.Fuente: Instagram (mileycyrus)

