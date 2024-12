Raphael padece un linfoma cerebral y está recibiendo tratamiento: "Recibirá el alta en los próximos días"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La oficina de representación de Raphael comunicó que, según el parte médico del Hospital 12 de octubre, el cantante español padece un linfoma cerebral. En el mensaje explican que el artista ya comenzó un tratamiento específico y recibirá el alta en los próximos días.

El parte indica que Miguel Rafael Martos Sánchez, nombre verdadero del artista, "presenta un linfoma cerebral primario con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo que justifican los síntomas neurológicos que presentó hace unos días".

"Durante su ingreso en este hospital se ha iniciado tratamiento específico para esta patología que continuará de forma ambulatoria. Por este motivo, recibirá el alta previsiblemente en los próximos días", precisa el informe médico. Los especialistas han recomendado a Raphael un periodo prolongado de reposo y descanso mientras dure el tratamiento.

Actualmente, permanece ingresado desde el pasado día 18 en el Hospital Universitario 12 de octubre, donde fue trasladado a petición propia tras permanecer menos de 24 horas en el Clínico San Carlos, al que acudió tras sentirse indispuesto en la grabación del programa de TVE, La Revuelta.

El parte médico del Hospital 12 de Octubre explica que el artista ya recibe un tratamiento específico. | Fuente: EFE

Raphael canceló su gira para 2025

Durante su ingreso hospitalario, Raphael ha recibido la visita de su familia, entre ellos, su hijo Jacobo, quien el miércoles -día de Navidad- confiaba en declaraciones a EFE Televisión que su padre fuera dado de alta este viernes. Tras ser internado en el hospital, se suspendieron los dos conciertos que iba a ofrecer en el WiZink Center de Madrid la semana pasada, y este jueves 26, su oficina de representación, RLM, informó de la cancelación del fin de la gira Victoria 2025.

Se trata de los espectáculos programados en Estados Unidos: Washington (23 de febrero), Nueva York (6 de marzo) y Miami (8 de marzo); en la República Dominicana (Santo Domingo, 11 y 12 de marzo), en Costa Rica (San José, 24 y 25 de febrero), en Puerto Rico (San Juan, 2 de marzo) y en México (Ciudad de México, 15 de marzo).

"Con la esperanza de una pronta recuperación, Raphael confía en poder retomar su agenda y reencontrarse pronto con su público", concluye el comunicado.

Julio Iglesias mandó un mensaje a Raphael

El cantante español Julio Iglesias envió un cariñoso mensaje a Raphael para desearle una pronta recuperación: "Has estado en muchas guerras y todas las has ganado".

"Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que has pasado en la vida, un campeón de tu categoría, un campeón tan grande puede con todo", escribió el intérprete de Me olvidé de vivir en su perfil de Instagram, en el que tiene más de medio millón de seguidores.

Firmado por él mismo, el mensaje dice también: "Deseo que te recuperes ya, inmediatamente, y que termines este año cantando a tantas y tantas gentes que te aman".

"Te admiro y te quiero mucho, mi compañero de vida", concluye el mensaje de Julio Iglesias a Raphael, que se encuentra acompañado de sus familiares.