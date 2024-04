"Pensé en mi muerte para que mis hijos cobraran el seguro": Giancarlo Esposito estaba en quiebra antes de 'Breaking Bad'

En enero de este año se cumplió 16 años del estreno de Breaking Bad y, en la actualidad, sigue siendo considerada como una de las mejores series. La producción de AMC marcó un antes y un después para muchos de sus actores. Quien cosechó más éxito tras su participación fue Giancarlo Esposito.

Como se recuerda, le dio vida a Gustavo Fring, líder criminal de un imperio de drogas y el dueño de la cadena de restaurantes Los Pollos Hermanos que le servía como fachada. Este ha sido uno de los personajes más queridos, pero para el actor, este papel le salvó la vida.

En una entrevista con el programa de radio Jim & Sam, Giancarlo Esposito reveló que en 2008 no tenía ni un dólar en su cuenta, lo que lo llevó a considerar la posibilidad de contratar a un sicario para que lo matara y así su familia pudiera cobrar su seguro de vida y vivir cómodamente durante muchos años. Afortunadamente, esta idea desapareció de su mente cuando AMC lo contactó para Breaking Bad.

"Lo primero en lo que pensé fue en mi suegro, que trabajaba en seguros. Comencé a preguntarle a mi esposa por la cantidad por la que estaba asegurado, y empecé a darle vueltas al asunto. Pensé en contratar a alguien para que me matara y así mi familia pudiera cobrar el seguro. Tenía cuatro hijos y quería que tuvieran una vida digna. Literalmente, pensé en mi propia muerte para que ellos pudieran sobrevivir; eso tan bajo llegué. Pero luego me di cuenta de que no era una solución viable, porque el dolor que les causaría sería de por vida. La luz al final del túnel fue Breaking Bad. Ya tenía trabajo antes de esta serie, pero Breaking Bad fue lo que me salvó".

El fichaje de Giancarlo Esposito para interpretar a Gus Fring (y más tarde en Better Call Saul) fue un golpe de suerte increíble. Desde el primer momento, el actor se metió de lleno en la piel del personaje y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del público, junto a Walter White y Saul Goodman.

En "Breaking Bad", Gustavo Fring es retratado como un villano implacable e intimidante, cuya presencia infunde temor en todos los que lo rodean. En "Better Call Saul", carece del mismo poder y autoridad que tenía en "Breaking Bad".Fuente: IG: @thegiancarloesposito

La exitosa carrera de Giancarlo Esposito

La carrera de Giancarlo Esposito es una trayectoria marcada por una versatilidad impresionante y un talento notable en una amplia gama de roles en cine, televisión y teatro. Nació en Copenhague, Dinamarca, de madre afroamericana y padre italiano, creció en Estados Unidos y desde temprana edad mostró interés por las artes escénicas.

Comenzó en la década de 1980, participando en varias producciones teatrales y cinematográficas. Pronto llamó la atención con sus actuaciones en películas como Do the Right Thing (1989) de Spike Lee y The Usual Suspects (1995) de Bryan Singer.

Sin embargo, fue su papel como Gustavo "Gus" Fring en la aclamada serie Breaking Bad (2009-2011) lo que lo catapultó a la fama internacional. Su interpretación como el villano meticuloso y carismático le valió elogios de la crítica y el reconocimiento del público.

Después, Giancarlo Esposito continuó forjando una carrera exitosa en la televisión, participando en series como Revolution (2012-2014), Once Upon a Time (2011-2018) y The Mandalorian (2019), donde interpretó al villano Moff Gideon. Además de la televisión, ha tenido una destacada presencia en el cine, con papeles en películas Malcolm X (1992), The Jungle Book (2016) y Okja (2017), entre otras.

Su versatilidad también se extiende al teatro, donde ha participado en numerosas producciones en Broadway y fuera de Broadway, ganándose el respeto de la comunidad teatral.

Podcast recomendado El Padrino cumple 50 años de estreno conversamos con Manuel Eráusquin, uno de los editores del libro Pídelo con respeto. Medio siglo con El Padrino. Es tan bueno este episodio que hasta Francis Ford Coppola estuviera orgulloso de escucharlo. ¡Dale play ahora! Entendí esa referencia | podcast EER+ 21 Celebramos los 50 años de EL PADRINO con un libro dedicado a ella