Reportan desaparecido al músico venezolano Tayron Paredes Gamboa tras el hallazgo sin vida de B King y Regio Clown

La Comisión Nacional de Búsqueda de México emitió una ficha para localizar a Tayron Paredes Gamboa, un DJ venezolano de 27 años desaparecido en el Estado de México.

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de México difundió este martes una ficha para localizar al músico venezolano Tayron Paredes Gamboa, de 27 años, quien desapareció el 19 de septiembre en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, un día después de que se confirmara el hallazgo sin vida de los colombianos B King y Regio Clown en la misma región. De acuerdo con sus familiares, el joven DJ también trabajaba como repartidor por aplicación. Hasta el momento, ninguna dependencia gubernamental ha ofrecido información adicional sobre su caso. Según el documento de la CNB, Paredes Gamboa, originario de Caracas, mide 1,80 metros, es de complexión delgada y piel blanca. Tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo y otro en el pecho del mismo lado. El día de su desaparición vestía camiseta negra, pantalón beige oscuro y tenis grises.

¿Qué se sabe de su desaparición?

De acuerdo con medios locales, la familia del músico perdió contacto con él el viernes, cuando se dirigía a hacer una entrega en Huehuetoca, a unos 65 kilómetros al norte de Ciudad de México.

Katherin Rodríguez, prima de Tayron, señaló en redes sociales que el joven estaba trabajando como delivery cuando "perdimos señal de su GPS a las 4 p.m.”. Según precisó, la última ubicación conocida fue en la zona de la caseta de Jorobas, en Huehuetoca.

Relación con el caso de B King y Regio Clown

La desaparición de Tayron Paredes ocurre apenas un día después de que se confirmara la muerte de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown), quienes habían desaparecido el 16 de septiembre tras presentarse en Ciudad de México. Sus cuerpos fueron encontrados días después en Cocotitlán, Estado de México.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, apoyo en la búsqueda de los artistas. Tras confirmarse la noticia de sus muertes, denunció en redes la influencia del narcotráfico en la región: “Asesinaron nuestra juventud. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’, a la que obligan a la humanidad y a América Latina”.

