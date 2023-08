"Jwan y yo siempre seremos familia": Ricky Martin cuenta detalles de cómo fue su divorcio

Se pronuncia. Ricky Martin habló por primera vez sobre el proceso de divorcio con su exesposo Jwan Yosef. En una entrevista dada a Telemundo Puerto Rico el último 2 de agosto, el cantante sostuvo que su separación con el pintor sueco ya se venía conversando antes de la pandemia debido a discrepancias entre ambos.

“Esto (del divorcio) no es de ahora. Nosotros planificamos esta situación desde hace mucho tiempo y de manera responsable. Nos miramos a los ojos y sonreímos. Nos abrazamos y pasamos por las altas y bajas. Lloramos juntos y nos reímos juntos”, dijo el intérprete de ‘Tal vez’ a la periodista Lourdes Collazo.

Seguidamente, Ricky Martin señaló que cuando sus seguidores y los medios dieron a conocer la noticia de su divorcio, él y Yosef "ya habían pasado por un proceso de luto bastante sólido”. “Estábamos firmes de que esto era lo que tenía que pasar por nuestro bien y el de nuestros hijos. Estamos mejor que nunca, y solteros”, añadió.

En otro momento, el artista puertorriqueño resaltó que él y Jwan Yosef “siempre serán familia” por sus dos hijos: Lucía y Renn, a quienes tuvieron en sus 6 años de matrimonio. “Jwan y yo siempre seremos familia. Aún tenemos dos hijos que vamos a criar juntos. Insisto en que la comunicación es lo más importante. Y, primero que nada, mis hijos jamás vieron una pelea entre los dos”, mencionó.

Ricky Martin y Jwan Yosef confirmaron su separación por medio de un comunicado. | Fuente: Instagram (jwanyosef)

En ese sentido, el exintegrante de Menudo afirmó que tanto él como Jwan Yosef tomaron con tranquilidad la separación y solo pensaron en el bienestar de sus hijos. “Cuando les dijimos (a nuestros hijos) fue como un ‘bueno papá, ¿tú estás bien, tú estás feliz? ¿Esta es la decisión? No lo hagan por nosotros, nosotros estamos bien”, expresó.

Ricky Martin cree en el amor pero ahora “quiere pasarla bien”

Ricky Martin destacó que gracias a la separación con su exesposo se le vino la idea de escribir un libro sobre cómo llevar dicho proceso y aconsejar a las demás parejas.

“Ha sido maravilloso. Inclusive yo le dije a Jwan, nosotros debemos escribir un libro de cómo se debe uno divorciar. Es más, si alguien se está divorciando, vengan y háblenos porque nosotros tenemos ya esto cuadrado”, declaró.

Al ser consultado si volvería a casarse otra vez, Ricky Martin mencionó que si cree en el amor pero que por el momento solo quiere “pasarla bien”. “¡Con calma! Fueron ocho años (con Jwan Yosef). La voy a pasar bien, quiero pasarla bien. Si me veo en otra relación, no en un futuro cercano, pero a mí me gusta estar enamorado, a mí me gusta estar en pareja”, sostuvo.