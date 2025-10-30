Cinco arrestados por la muerte por sobredosis del nieto de Robert De Niro, Leandro De Niro Rodríguez, en 2023

Las autoridades de Nueva York detuvieron a cinco sospechosos acusados de distribuir las pastillas con fentanilo que provocaron la muerte de Leandro De Niro Rodríguez, a los 19 años.

Las autoridades de Nueva York informaron este jueves la detención de cinco personas relacionadas con la muerte por sobredosis de Leandro Anthony De Niro Rodríguez, nieto del actor Robert De Niro, ocurrida hace dos años.

De acuerdo con un reporte de NBC New York, los arrestos se produjeron más de dos años después del fallecimiento del joven de 19 años, quien fue encontrado sin vida en su apartamento de Manhattan el 2 de julio de 2023.

En aquel entonces, Sofia H. Marks, conocida como Percocet Princess, fue arrestada por su presunta participación en la venta de las drogas que provocaron la muerte del joven. La información fue confirmada por ABC News, aunque no se ha revelado el estado actual de su proceso judicial.

Una investigación liderada por la DEA

La Administración para el Control de Drogas (DEA) confirmó a la revista People que los detenidos enfrentan cargos por distribución de sustancias controladas que resultaron en muerte, según documentos judiciales.

Los acusados fueron identificados como Grant McIver, Bruce Epperson, Eddie Barreto, John Nicolas y Roy Nicolas, presuntos miembros de una red que distribuía miles de pastillas falsas de Xanax y Percocet mezcladas con fentanilo a través de redes sociales en la ciudad de Nueva York y Long Island.

Según la acusación, citada por ABC News, la red habría provocado la muerte de tres jóvenes de 19 años durante el verano de 2023, entre ellos Leandro De Niro Rodríguez y Akira Stein, hija del músico Chris Stein, cofundador de la banda Blondie.

La tragedia de Leandro Anthony De Niro Rodríguez

El informe del Departamento Forense de Nueva York, publicado en agosto de 2023, determinó que el nieto de Robert De Niro murió a causa de una intoxicación accidental provocada por una mezcla de fentanilo, bromazolam, alprazolam, ketamina, cocaína y 7-aminoclonazepam.

Leandro acababa de mudarse a la ciudad para comenzar una pasantía en teatro musical en Broadway, tras graduarse de secundaria en Aspen, Colorado. Apenas llevaba dos días en su nuevo apartamento cuando fue encontrado sin vida, según detalló NBC New York.

El joven actor había participado junto a su madre en películas como The Collection (2005), Cabaret Maxime (2018) y A Star Is Born (2018), donde ambos interpretaron a madre e hijo.

El dolor de su madre, Drena De Niro

Leandro era hijo de Drena De Niro, la hija mayor del actor, fruto de su matrimonio con la actriz Diahnne Abbott. Fue ella quien confirmó su fallecimiento a través de una emotiva publicación en Instagram, en la que escribió: “No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir adelante y expandir el amor y la luz que me diste al ser tu madre".

Pocos días después, Drena denunció públicamente que su hijo había recibido pastillas “adulteradas con fentanilo”. En su mensaje escribió: “Alguien le vendió pastillas con fentanilo sabiendo que estaban contaminadas, y aun así se las vendieron. Mi hijo se fue para siempre.”

Tras conocerse la noticia, el Robert De Niro expresó su pesar en un comunicado difundido por medios estadounidenses: “Estoy profundamente afectado por el fallecimiento de mi amado nieto Leo. Agradecemos las muestras de cariño y pedimos privacidad para sobrellevar este dolor".

