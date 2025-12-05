Jeremy O. Harris, actor de 'Emily en París', fue detenido en Japón por presunto tráfico de drogas

Jeremy O. Harris, el dramaturgo estadounidense nominado al premio Tony y miembro del elenco de Emily en París (Emily in Paris), fue detenido en Japón el 16 de noviembre, de acuerdo con varios reportes que citan a funcionarios de aduanas del país asiático.

Según información publicada por The New York Times y The Guardian, el artista de 36 años fue arrestado tras arribar a la isla de Okinawa, donde agentes de aduanas habrían encontrado éxtasis (MDMA) dentro de su maleta. Los medios señalan que el hallazgo ocurrió el mismo día de su llegada.

Jeremy O. Harris podría pasar 7 años de prisión

The Guardian detalló que el jueves 4 de diciembre las autoridades de aduanas presentaron una acusación penal ante la fiscalía, lo que dio inicio al proceso formal para presentar cargos en su contra. Por su parte, The New York Times informó que, de ser declarado culpable, Jeremy O. Harris podría enfrentar una pena de hasta siete años de prisión.

La Policía evitó precisar si el actor reconoció o no los señalamientos.

De acuerdo con The Guardian, Harris viajó a Okinawa con fines turísticos desde el Reino Unido, realizando una escala en Taiwán antes de su llegada, según un portavoz de aduanas.

¿Quién es Jeremy O. Harris?

Jeremy O. Harris cuenta con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Es autor y productor de la obra de Broadway,. Slave Play (2019), que consiguió 10 nominaciones al Tony en 2020. También escribió la película Zola (2020) y las cintas estrenadas este año The True Beauty of Being Bitten by a Tick y Erupcja. Además, participó como productor en la segunda temporada de Euphoria de HBO.

En televisión, interpreta a Grégory Elliott Duprée en Emily en París y tuvo apariciones especiales en la versión renovada de Gossip Girl en 2021. En Broadway estuvo detrás de producciones como Ain't No Mo y The Sign in Sidney Brustein's Window.

En julio pasado presentó su obra Spirit of the People en el Williamstown Theatre Festival, en Massachusetts, una puesta en escena que marcó el debut teatral de Amber Heard. El elenco estuvo conformado por Ato Blankson-Wood, Zachary Booth, James Cusati-Moyer, Emma Ramos, Brandon Flynn, Julian Sanchez y Amandla Jahava.

Jeremy O. Harris interpreta a Grégory Elliott Duprée en 'Emily en París'Fuente: Netflix