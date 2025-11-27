¡Nocaut de emociones! Sylvester Stallone reacciona a la develación de la estatua de Rocky en aeropuerto de Filadelfia

El Aeropuerto Internacional de Filadelfia ahora cuenta con su propia estatua de Rocky. La escultura se encuentra ubicada entre las puertas A-15 y A-16, ofreciendo a los pasajeros la oportunidad de tomarse una fotografía con el personaje sin necesidad de salir de la terminal.

Según NBC, la estatua forma parte de manera permanente del programa de Exposiciones de Arte del aeropuerto. La obra fue encargada por Sylvester Stallone al escultor Auldwin Thomas Schomberg para la película Rocky III.

Schomberg creó tres estatuas; una se encuentra al pie de los célebres escalones del Museo de Arte de Filadelfia, otra forma parte de la colección privada de Stallone, y la tercera fue instalada de manera permanente en el aeropuerto.

La reacción de Sylvester Stallone tras la develación de la estatua de Rocky en el aeropuerto de Filadelfia

Con motivo de la inauguración, el aeropuerto organizó un concurso de personas disfrazadas de Rocky. Tras la develación de la estatua, Sylvester Stallone compartió su reacción en redes sociales:

"Es genial ver este pedazo de Rocky en casa en el aeropuerto de Filadelfia. Se siente como si estuviera dando la bienvenida a todos a la ciudad del amor fraternal", comentó sobre las imágenes del evento.

Sylvester Stallone se emocionó al ver a marines de EE.UU. recrear una escena de Rocky



Hace un mes, Sylvester Stallone compartió en sus redes sociales un video corto en el que se observa a un grupo del Cuerpo de Marines de Estados Unidos recreando una de las escenas más reconocidas de la película Rocky, la cual protagonizó en 1976.

En el clip, los soldados corren por las escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia, tal como lo hizo el famoso boxeador en su entrenamiento durante el oscarizado filme.

La recreación conmovió al actor, quien expresó su orgullo por las Fuerzas Armadas de su país a través de un mensaje en Instagram.

"La vida es demasiado corta para no entregarse por completo. No podría estar más orgulloso de nuestra Armada y Cuerpo de Marines de EE. UU., subiendo los escalones de Rocky con corazón, coraje y honor. ¡Sigan luchando! ", escribió Stallone.