"Se aman, no es show": mamá de Milett Figueroa respalda reconciliación con Marcelo Tinelli

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La semana pasada, Marcelo Tinelli sorprendió al anunciar en su pódcast Estamos de paso el fin de su relación con Milett Figueroa. Sin embargo, solo unos días después aclaró que nunca habían dejado de estar juntos y que todo se trató de “una discusión como en todas las parejas”.

En conversación con Teleshow, Tinelli explicó: “Sí, estamos juntos. La realidad es que nunca dejamos de estarlo. Más que tormentas, hubo unos nubarrones. Por eso después le pedí disculpas, porque era algo que podríamos haber charlado un poco”.

¿Qué dijo la mamá de Milett?

Tras esta breve crisis, Martha Valcárcel, madre de Milett, fue consultada por las cámaras de América Hoy. Con tono firme, aseguró: “Mi hija ama con el alma, como él la ama a ella, y al que le duela, que se sobe”.

Los reporteros de Amor y Fuego también le preguntaron por la relación, a lo que respondió: “Siempre sorprenden las separaciones o las amistades. Ella está muy bien, todo perfecto. No hay ningún problema. Ya arreglaron todo, fue un error garrafal. Se aman. No es un reality, no es un show”.

Además, doña Martha se mostró "orgullosísima y agradecida" por su próxima participación en la segunda temporada de Los Tinelli, el reality de Amazon Prime donde el conductor comparte su día a día con sus hijos y en el que Milett ya apareció en la primera entrega.

¿Cómo empezó el romance?

El flechazo se dio en septiembre de 2023, cuando Milett Figueroa debutó en la pista de Bailando 2023 junto a Martín Salwe. Más allá de la competencia, lo que llamó la atención fueron las miradas cómplices con Marcelo Tinelli. “Una de las mujeres más hermosas de Latinoamérica”, dijo el conductor en vivo, dejando clara su atracción.

La química pronto salió de la pantalla. Entre las primeras salidas estuvo una visita al teatro para ver Brujas, con Moria Casán en escena. En ese momento, Milett aseguró que era “solo una salida de amigos”, pero poco después oficializaron su romance con un beso en backstage que quedó registrado por las cámaras.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis