"Ella sigue trabajando": madre de Milett Figueroa se pronuncia tras la separación de su hija con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli vienen ocupando las portadas de todos los portales de farándula en Perú —y en Argentina— luego del sorpresivo anuncio de separación que hizo el famoso conductor argentino en un capítulo de su podcast de streaming Estamos de paso el último miércoles 24 de setiembre.

Ahora, Doña Martha, madre de Milett Figueroa, rompió su silencio y se refirió a la ruptura de su hija con el empresario y reconocido exdirigente del futbol argentino. “¿Qué va a pasar? Todos están felices y contentos”, comenzó diciendo la popular Martita.

Al ser consultada sobre el anuncio de separación de Marcelo Tinelli, la familiar de la modelo peruana señaló: “Bueno, es normal. Siempre sorprenden las separaciones o los amistes o los amoríos. Es normal”.

Seguidamente, mandó un saludo especial para Marcelo Tinelli, quien afirmó “estar bien” luego de su ruptura amorosa. “Esto es normal. Todo está muy bien. Ella está muy bien. Marcelo, igual. Un beso para él. Igual, todo perfecto. No hay ningún problema”, manifestó Doña Martha ante las cámaras de Amor y fuego.

Por otro lado, confirmó haber hablado con su hija después de la noticia de la separación de Marcelo Tinelli. “Hablo todos los días con ella. Gracias a Dios, ella está muy bien. Ella sigue trabajando con todos sus proyectos y con todas sus cosas”, comentó. “¿Cómo han tomado la noticia?”, consultó el reportero. “(Estamos) perfectas. Gracias”, respondió.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa iniciaron un romance tras conocerse en el programa Bailando 2023.Fuente: Instagram

Marcelo Tinelli anunció el fin de su relación con Milett Figueroa

Marcelo Tinelli anunció el fin de su relación con Milett Figueroa luego de dos años. Fue en su podcast de streaming Estamos de paso que el conductor de televisión aseguró que concluyó su romance con la modelo peruana.

"Nos hemos separado con Millet. Así que quiero mandarle un beso", exclamó el exdirigente deportivo dejando atónitos a sus invitados quienes afirmaron que "no esperaban" dicha noticia.

Es así como Marcelo Tinelli mencionó "estar bien" luego de su ruptura amorosa. "Le mando un beso a ella. Sé que está muy bien pero bueno, hemos llegado al final de una relación hermosa que la verdad duró dos años. Lo quería decir acá", sostuvo.

Del mismo modo, señaló que su "amor" por Milett Figueroa no va a cambiar, pero que tiene claro que no son más pareja.

"El amor que le tengo no es que va a cambiar, se va a modificar, se va a poner en otro lugar y creo que ella piensa lo mismo de mí también. Hemos llegado a un final de ciclo que fue muy lindo", comentó.

Por último, el también conductor radial no descartó verse pronto con la exintegrante de Esto es guerra a quien conoció en el reality Bailando 2023.

"Le mando un beso grande. La quiero mucho, la amo mucho (…) Pasé dos años hermosos pero bueno. Se los digo a ustedes porque me están preguntando. Algún día, ella puede venir (a mi programa) tranquilamente", añadió.

La historia de amor de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

El romance entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli comenzó bajo los reflectores. Su química fue evidente en Bailando 2023, donde compartieron intensas miradas, coqueteos y comentarios que encendieron las redes. El flechazo se confirmó con una cita al teatro y un primer beso frente a cámaras.

Luego vino la oficialización: Milett apareció en Los Tinelli, el reality familiar de Marcelo para Prime Video, que llegó al streaming en enero de 2025. Desde entonces, la pareja ha estado en el centro del espectáculo argentino y peruano.

Aunque no faltaron rumores de crisis y terceros en discordia, ambos se han encargado de desmentirlos con gestos públicos de amor. Uno de los más comentados fue su video de San Valentín, donde compartieron momentos íntimos y cariñosos, dejando claro que la distancia no era un obstáculo.