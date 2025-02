"¿No hay una entrada por ahí?": Gisela Valcárcel expresó su deseo de ir al concierto de Shakira en Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gisela Valcárcel pregunta a sus seguidores por entradas al concierto de Shakira. | Fuente: Instagram (giselavalcarcelperu)

Shakira está cada vez más cerca de llegar el Perú luego de catorce años. Los fanáticos peruanos esperan con ansias los dos conciertos que dará la artista colombiana en el Estadio Nacional este domingo 16 y lunes 17 de febrero donde cantará sus recientes éxitos como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’.

Al respecto, Gisela Valcárcel expresó recientemente su deseo de ir a una de las presentaciones del ícono del pop latino. Por medio de sus historias en Instagram, la popular ‘Señito de la televisión’ recordó que no tenía entradas para poder asistir al concierto de Shakira, por lo que preguntó a sus seguidores si le conseguían alguna.

“Voy en el auto escuchando una canción de Air Supply que me encanta. A ellos sí los he visto varias veces, pero mientras cantaba decía 'You Now be can for me'. No estamos para cantar. Yo decía algo: ¿Shakira? A la hora que me acuerdo (del concierto) por estar de aquí para allá, ¿no hay por ahí una entrada? ¿o dos? ¿o tres? Ya dos. Con dos entradas la super hago”, expresó la reconocida presentadora de televisión.

En ese sentido, Gisela Valcárcel insistió para que algunos de sus seguidores puedan avisarle si tienen una entrada para ver a la ganadora de Grammy. “¿Cómo haría para que me avisen? No tengo la menor idea, pero, aunque sea voy a poner manitas para que me digan algo”.

Finalmente, la empresaria resaltó el regreso de Shakira al Perú al ser considerada una artista de élite en la música internacional. “Qué grande Shakira. La verdad que no lo pensamos desde ahora los que somos amantes de su música, de su carrera, de ella, y la reconocemos de siempre. Una grande llega al Perú este fin de semana, Shakira”, concluyó su video.

Shakira se presentará en el Estadio Nacional este domingo 16 y lunes 17 de febrero. | Fuente: Instagram (shakira)

Gisela Valcárcel debutó en streaming con fallida entrevista a Mimy Succar

Gisela Valcárcel debutó en el streaming. La expresentadora de El gran show sorprendió al iniciar con una transmisión en vivo por medio de sus redes sociales y donde tenía programado una entrevista con Mimy Succar, la reciente ganadora de Grammy junto a su hijo Tony Succar.

“¿Cómo están? Estoy súper emocionada por mi entrevistada y porque estoy con ustedes. Ya quiero conocer a Mimy, que en cualquier instante entrará”, comenzó diciendo Valcárcel mientras interactuaba con sus seguidores el último miércoles.

Luego de algunos minutos, Gisela Valcárcel se dio cuenta que Mimy Succar no entraba a la invitación que le hizo. “No sé si ella sabrá que la estoy esperando, pero no la veo. ¿Qué será que no se haya enterado, ¿no? Sería muy gracioso que no entre”, señaló la conductora de 62 años haciendo notar su nerviosismo.

Finalmente, uno de sus colaboradores le informó a Gisela Valcárcel que Mimy Succar estaba recibiendo un homenaje en Chosica por parte del alcalde del distrito, Oswaldo Vargas.

“Si yo estuviera en un programa de televisión, ¿qué haría? Saldría del aire, mucho más fácil. ¿Aquí cómo le aviso si tengo el teléfono en la mano? No tengo otro celular y su jefe de prensa no me contesta”, resaltó.

A pesar de los intentos, Mimy Succar no se conectó a la transmisión de Gisela Valcárcel. Enseguida, la conductora pidió a su amigo Christian Rivero que se una. “¡Entra y sálvame!”, expresó Valcárcel. Rivero aceptó la invitación y pudo conversar amenamente con la presentadora hasta terminar el en vivo.

Gisela Valcárcel intentó hacer un streaming con Mimy Succar, pero no lo logró. | Fuente: Instagram (giselavalcarcelperu)

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Shakira en Lima?

Shakira tomará el escenario del Estadio Nacional el domingo 16 de febrero, marcando su regreso triunfal tras más de una década de ausencia en Perú. Debido a la enorme demanda, se sumó una segunda fecha para el lunes 17 de febrero en el mismo recinto. Ambos conciertos son auspiciados por Studio92.

¿Cuál es el horario de ingreso a los conciertos de Shakira en Lima?

Los conciertos de Shakira en el Estadio Nacional con Las mujeres ya no lloran World Tour están programados para las 9 p.m., según información de Teleticket. Sin embargo, la organización aún no ha revelado la hora exacta de ingreso para el público. Se recomienda a los asistentes estar atentos a los canales oficiales para cualquier actualización.

Mapa de accesos para los conciertos de Shakira en Lima

Este fin de semana, el Estadio Nacional recibirá a miles de fanáticos para los esperados conciertos de Shakira en Lima con Las mujeres ya no lloran World Tour. Masterlive Perú, la empresa encargada de la producción, confirmó en sus redes sociales la distribución de los accesos:

Campo A . Acceso por las puertas 27 (izquierda) y 33 (derecha).

. Acceso por las puertas 27 (izquierda) y 33 (derecha). Campo B . Acceso por las puertas 18 y 9.

. Acceso por las puertas 18 y 9. Tribuna Norte . Acceso por las puertas 12, 14 y 15.

. Acceso por las puertas 12, 14 y 15. Tribuna Oriente 1 y 2 . Acceso por las puertas 26, 25, 24, 21, 20, 19

. Acceso por las puertas 26, 25, 24, 21, 20, 19 Tribuna Occidente 1 y 2. Acceso por las puertas 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8

