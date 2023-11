Shane MacGowan, líder de The Pogues y leyenda del punk-folk, murió a los 65 años

El líder de la banda The Pogues falleció en un hospital en Dublín. Su esposa lo recuerda con emotivas palabras: "Siempre será la luz que tengo ante mí".

Shane MacGowan, líder de la banda irlandesa The Pogues, murió a los 65 años en Dublín, según confirmó su esposa, Victoria Mary Clarke, a través de las redes sociales. La noticia llega pocos días después de que MacGowan recibiera el alta hospitalaria tras permanecer durante varios meses internado.

Clarke expresó en Instagram su dolor en un comunicado: "Vivirás en mi corazón para siempre. Ruge en el jardín mojado por la lluvia que tanto amabas. Significaste todo para mí". La esposa del artista compartió sus sentimientos de pérdida y agradecimiento por la presencia de MacGowan en el mundo.

¿Quién fue Shane MacGowan?

Shane MacGowan alcanzó la fama como líder de The Pogues, experimentando tanto éxitos musicales como desafíos personales relacionados con el alcohol y las drogas. Después de abandonar la banda en 2001, inició una carrera en solitario y formó el grupo The Popes antes de regresar a The Pogues.

¿Cuál es el legado de Shane MacGowan?

En 2006, la influyente revista NME lo destacó en su lista de los 50 héroes del rock. Joe Strummer, de The Clash, quien fue uno de sus mentores en los inicios del underground londinense de finales de los 70, lo elogió como uno de los destacados escritores del siglo pasado, equiparándolo a figuras de la talla de Leonard Cohen, Bob Dylan o Tom Waits.

A lo largo de su carrera, MacGowan fue reconocido por su contribución a la música irlandesa y recibió un homenaje especial en 2018, cuando cumplió 60 años. Artistas como Bono, Sinéad O'Connor, Nick Cave y Glen Hansard participaron en un conmovedor concierto en su honor.

En ese acto, el presidente irlandés, Michael D. Higgins, le entregó un premio por su trayectoria profesional, y destacó su aporte como cantante, músico, compositor y poeta.

¿Por qué se retiró Shane MacGowan?

Su salud se deterioró significativamente a partir de 2010, obligándolo a retirarse de los escenarios y confinarse a una silla de ruedas en sus últimos años. La partida de MacGowan deja un legado de canciones icónicas, como Fiesta, Streams of Whiskey y Rainy Night in Soho.

MacGowan hubiese cumplido 66 años el próximo día de Navidad, en un periodo festivo en el que volverá a sonar este año con más significado su legendario tema Fairy Tale of New York.

"Shane, quien siempre será la luz que tengo ante mí y la medida de mis sueños y el amor de mi vida y el alma más hermosa y el ángel más bello y el sol y la luna y el comienzo y el final de todo lo que aprecio, se ha ido para estar con Jesús y María y su hermosa madre Teresa", escribió su esposa.