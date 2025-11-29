"Tenía un trauma": Pamela López revela por qué se sometió a una cirugía de reducción de senos

Pamela López vuelve a ser noticia en la farándula tras someterse a una reducción de mamas. La influencer explicó que tomó esta decisión por motivos personales y de salud, ya que, después de amamantar a sus cuatro hijos, desarrolló una asimetría en el tamaño de sus senos.

"Di lactancia materna exclusiva a mis cuatro hijos y por ello me quedó una mama más grande que la otra. Tenía un trauma de hace cinco años, después que di de lactar a Gia, me operé y me puse implante, pero el doctor me mintió diciendo que me la puso detrás del músculo", declaró López a América Hoy.

Indicó además que el implante fue colocado por delante del músculo, lo que generó estiramiento de la piel y una mayor caída con el paso del tiempo.

Pamela López y su pareja Paul Michael.Fuente: Instagram: Pamela López

Paul Michael acompañó el proceso quirúrgico de Pamela López

La ex de Christian Cueva comentó también que, además de la asimetría, uno de sus pechos tenía varios quistes; es así que decidió someterse a una mastopexia con cambio de implantes más pequeños, una operación que duró alrededor de siete horas y que, según mencionó, tuvo buenos resultados.

La mastopexia es una cirugía estética para elevar y remodelar los senos caídos (ptosis mamaria), eliminando el exceso de piel y ajustando el tejido mamario para mejorar su posición y firmeza.



Durante toda la cirugía, Pamela López estuvo acompañada por su pareja, el cantante Paul Michael, quien permaneció en la clínica mientras se realizaba la operación. La influencer difundió fotografías y videos junto a él en sus historias de Instagram, donde le dio las gracias por el apoyo.

El testimonio de López coincide con su debut musical. La influencer presentó su primer sencillo, La Clandestina, en colaboración con Paul Michael. El tema superó las 200 mil visualizaciones en 11 días, una cifra que duplica las 100 mil alcanzadas por la reciente colaboración de Pamela Franco con Caribeños de Guadalupe.