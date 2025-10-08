“Mi padre nació en Perú”: Simone Giannelli, campeón italiano de vóley, revela sus raíces peruanas

El jugador italiano, bicampeón mundial con su selección, envió un saludo al Perú y contó que su padre nació aquí, detalle que no había mencionado antes.

El reconocido jugador italiano Simone Giannelli, reciente campeón del Mundial de Vóley Masculino 2025 realizado en Filipinas, sorprendió a sus seguidores al revelar un detalle poco conocido de su vida personal: tiene raíces peruanas por parte de su padre.

La revelación se dio a través de un video grabado para la página deportiva peruana @breaking_barriers_sport, en el que el capitán de la selección italiana envió un afectuoso saludo al público del Perú.

“¡Un saludo grande a todo el Perú! Mi padre nació en Perú”, expresó Giannelli con una sonrisa, generando gran sorpresa entre los fanáticos del vóley tanto italianos como peruanos.

Un campeón con raíces latinas

La confesión del armador italiano rápidamente se volvió viral, pues nunca antes había mencionado públicamente su vínculo con el Perú. Muchos seguidores peruanos celebraron la noticia, destacando que uno de los jugadores más talentosos y admirados del voleibol mundial tenga ascendencia peruana.

Giannelli, considerado uno de los mejores armadores del mundo y pieza clave en el título obtenido por Italia en Filipinas 2025, ha construido una brillante carrera deportiva marcada por liderazgo, técnica y compromiso.

Italia se coronó campeón mundial en vóley masculino y femenino

El 8 de septiembre, Italia le ganó a Turquía y con ello se coronó como el campeón en el marco del Mundial de Vóley Femenino 2025. Fue un partido en el que tanto la Selección de Italia y Turquía pelearon punto a punto. Las turcas mostraron todo su potencial, pero finalmente el elenco que vistió con indumentaria azulse quedó con el título gracias a un 3-2 a su favor (25-23, 13-25, 26-24, 19-25 y 15-8).

Pero ahí no quedó todo para el país europeo ya que el 29 de septiembre, también se vivió otra final, solo que del Mundial de Vóley Masculino. En este evento, Italia escribió una nueva página dorada en su historia al coronarse bicampeón mundial.

Con una actuación sólida y llena de autoridad, Italia se impuso por 3-1 ante Bulgaria, con parciales de 25-21, 25-17, 17-25 y 25-10, en un encuentro que mantuvo al público al borde de sus asientos.

Esta victoria no solo les otorga el ansiado título mundial, también representa su quinto campeonato en la historia, consolidando a Italia como una de las potencias más dominantes del voleibol masculino a nivel global.