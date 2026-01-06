Últimas Noticias
Nicola Porcella lanza inesperado mensaje en redes sociales tras compromiso de Angie Arizaga con Jota Benz

Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿La felicita? El exintegrante de 'Esto es guerra' no dudó en pronunciarse a sus seguidores luego de conocerse el pedido de matrimonio de Jota Benz a Angie Arizaga en Roma.

Angie Arizaga y Jota Benz conmovieron las redes sociales con su reciente compromiso. El cantante dio una sorpresa al pedirle matrimonio a la actual conductora de radio Corazón en un viaje que ambos hicieron en Roma, confirmando así el gran amor que se tienen dando un paso importante en su relación.

Asimismo, recordadas figuras de Esto es guerra, programa que lanzó a la fama a Angie Arizaga, felicitaron a la 'Negrita' y a Jota Benz por su compromiso revelado el último lunes.

"Muy felices por ustedes chicos", señaló Patricio Parodi. "Muchas felicidades y bendiciones", expresó Macarena Vélez. "Felicidades muchachos. Se les quiere", mencionó Austin Palao. "Disfruten, mucha felicidad", dijo Alejandra Baigorria. "Hermosos los amamos", añadió Natalie Vértiz. "Los quiero mucho", exclamó Mario Irivarren. "Tu carita mi negra", expresó Micheille Soifer.

Por otro lado, Nicola Porcella, quien fue capitán de Las Cobras em Esto es guerra y expareja de Angie Arizaga, decidió no comentar la publicación del compromiso de Arizaga.

En efecto, Nicola, quien radica en México, optó por compartir en Instagram su próximo proyecto profesional ligado al deporte de contacto en el ring. "Esto ya empezó (…) Ahora sí con todo", se lee en los posts del modelo peruano posando con otros dos acompañantes.

Cabe recordar que Nicola Porcella y Angie Arizaga protagonizaron una mediática relación en las primeras temporadas de Esto es guerra. Ambos comenzaron su romance el 2012, pero luego de polémicas, rupturas, escándalos, y algunas denuncias de supuesto maltrato, confirmaron su separación de manera definitiva el 2018.

Angie Arizaga y Jota Benz anunciaron su compromiso en Coliseo de Roma

Angie Arizaga y Jota Benz se casan. El conductor de radio La Zona decidió sorprender a Angie entregándole un anillo de compromiso en los exteriores del Coliseo de Roma, lugar donde también viajaron junto a su pequeño hijo, Matteo Alessandro.

En efecto, fue la propia Angie quien compartió el último lunes un carrusel de fotografías donde se le ve muy emocionada al ver el anillo que le entregó Jota Benz, quien aparece arrodillado frente a ella.

En otra foto, se vio como la pareja se besa y luego se dan un cariñoso abrazo. La también influencer se ve sonriente mirando —y mostrando— su anillo a la cámara mientras sostiene un gran ramo de flores. En otra imagen, ambos se miran fijamente, bailan, y luego se besan otra vez dejando ver el gran amor y confianza en su relación.

“¡Si, si, si! ¡Y mil veces si! Ni en el mejor de mis sueños me espere esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo. Gracias por amarme tan bonito. Te amo. 30/12/25", describe la publicación de Arizaga.

Nicola Porcella compartió post en Instagram sobre su próximo proyecto profesional.

Nicola Porcella compartió post en Instagram sobre su próximo proyecto profesional.Fuente: Instagram

Jota Benz celebró el cumpleaños de Angie Arizaga con emotiva dedicatoria

Jota Benz celebró el cumpleaños de Angie Arizaga con emotiva dedicatoria. Fue en setiembre cuando el locutor de radio La Zona le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales que rápidamente conmovió a sus seguidores.

En efecto, Jota compartió una serie de fotografías en las que aparece junto a Angie y su hijo Matteo, acompañadas de un romántico texto que resalta la unión de su familia.

"Amor de mi vida, mujer de mis sueños, madre del regalo más lindo de Papá Dios. Amarte, protegerte y cuidarte, es la promesa más fácil que jamás he hecho. Gracias por permitirme caminar contigo de la mano y aprender cada día más sobre la vida. Gracias por ser tan fácil de amar. En esta vida y en la otra. Siempre equipo”, escribió el artista.

Las palabras de Jota Benz generaron decenas de reacciones entre sus seguidores y amigos del medio, quienes felicitaron a la pareja por el sólido vínculo que comparten. Angie, por su parte, respondió con ternura en sus historias, mostrando la cercanía y complicidad que caracteriza a su relación. "Amor de mi vida. Mil emociones con este post. Te amo, mi vida”, agregó la influencer.

