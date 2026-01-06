Nicola Porcella lanza inesperado mensaje en redes sociales tras compromiso de Angie Arizaga con Jota Benz

Angie Arizaga y Jota Benz conmovieron las redes sociales con su reciente compromiso. El cantante dio una sorpresa al pedirle matrimonio a la actual conductora de radio Corazón en un viaje que ambos hicieron en Roma, confirmando así el gran amor que se tienen dando un paso importante en su relación.

Asimismo, recordadas figuras de Esto es guerra, programa que lanzó a la fama a Angie Arizaga, felicitaron a la 'Negrita' y a Jota Benz por su compromiso revelado el último lunes.

"Muy felices por ustedes chicos", señaló Patricio Parodi. "Muchas felicidades y bendiciones", expresó Macarena Vélez. "Felicidades muchachos. Se les quiere", mencionó Austin Palao. "Disfruten, mucha felicidad", dijo Alejandra Baigorria. "Hermosos los amamos", añadió Natalie Vértiz. "Los quiero mucho", exclamó Mario Irivarren. "Tu carita mi negra", expresó Micheille Soifer.

Por otro lado, Nicola Porcella, quien fue capitán de Las Cobras em Esto es guerra y expareja de Angie Arizaga, decidió no comentar la publicación del compromiso de Arizaga.

En efecto, Nicola, quien radica en México, optó por compartir en Instagram su próximo proyecto profesional ligado al deporte de contacto en el ring. "Esto ya empezó (…) Ahora sí con todo", se lee en los posts del modelo peruano posando con otros dos acompañantes.

Cabe recordar que Nicola Porcella y Angie Arizaga protagonizaron una mediática relación en las primeras temporadas de Esto es guerra. Ambos comenzaron su romance el 2012, pero luego de polémicas, rupturas, escándalos, y algunas denuncias de supuesto maltrato, confirmaron su separación de manera definitiva el 2018.