Stevie Wonder recibe la nacionalidad de Ghana: "Sentí que mi civilización estaba allí"

El cantante estadounidense Stevie Wonder, una de las leyendas vivas de la música popular, recibió este lunes la nacionalidad de Ghana, según anunció este martes el presidente del país, Nana Akufo-Addo.

"Al conferir la ciudadanía ghanesa a Stevie Wonder, no solo extendemos nuestro más cálido abrazo a un amado hijo de África, sino que también reafirmamos nuestra creencia en el espíritu perdurable del panafricanismo", declaró Akufo-Addo en su cuenta de la red social X.



El autor de éxitos como You are the sunshine of my life o I just called to say i love you recibió la nacionalidad en una ceremonia celebrada en la Jubilee House (sede de la Presidencia de Ghana) en Accra, tras llegar al país de África occidental acompañado de su familia y coincidiendo con el día de su 74 cumpleaños.

En un comunicado difundido por el Ministerio del Interior de Ghana, la distinción "marca un hito importante en los esfuerzos del país por atraer a los africanos de la diáspora y reconocer las contribuciones destacadas a la diáspora africana".

Stevie Wonder, "fuente de inspiración para ghaneses"

En la ceremonia, Akufo-Addo elogió a Stevie Wonder por su destacada contribución a la música y subrayó que ha sido fuente de inspiración para generaciones de ghaneses y africanos de todo el mundo.

El cantante, admirador desde hace mucho tiempo de Ghana y de su rico patrimonio cultural, expresó su profunda gratitud y alegría por la concesión del honor.

"Supongo que es por el linaje. Sentí que Ghana, sentí que mi civilización estaba allí y que yo estaba allí donde empezó", comentó el artista.

El célebre músico ha barajado en varias ocasiones, según medios estadounidenses, la posibilidad de mudarse a Ghana.

En 1994, dijo que había "más sentido de comunidad" en ese país que en Estados Unidos.

De hecho, el 21 de febrero de 2021, se trasladó a vivir a Ghana por la agitación política de entonces en Estados Unidos, si bien se desconoce si reside en el país africano de forma permanente.

Según confesó entonces en una entrevista con la conocida periodista Oprah Winfrey, la decisión de mudarse ya la había tomado.

"¿Te vas a mudar permanentemente a Ghana?", le preguntó Winfrey, a quien el compositor, cuyo nombre real es Stevland Hardaway Morris, respondió que sí.

Wonder, nacido en el estado de Michigan, aprendió a tocar el piano, la batería y la armónica a los nueve años y firmó con la legendaria discofráfica Motown en 1961.

Desde entonces, el artista ha ganado 25 premios Grammy y ha vendido más de cien millones de discos en todo el mundo. (EFE)

