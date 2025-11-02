Sting encabezará un concierto íntimo previo al medio tiempo del Super Bowl con Bad Bunny

El exlíder de The Police actuará el 6 de febrero en el Palacio de Bellas Artes de San Francisco, como parte de los eventos musicales de la semana del Super Bowl LX.

El legendario músico británico Sting será el encargado de abrir el fin de semana del Super Bowl LX con un concierto íntimo en el Palacio de Bellas Artes de San Francisco, el próximo martes 6 de febrero, dos días antes de que Bad Bunny suba al escenario del show de medio tiempo en Santa Clara, California.

El evento, organizado por On Location, la empresa oficial de hospedaje de la NFL, forma parte del programa Super Bowl LX Studio 60, descrito como “un fin de semana de música inolvidable en uno de los lugares más icónicos de San Francisco”.

Aunque todavía no se han revelado todos los detalles del espectáculo, el sitio web de la promotora anticipa una experiencia exclusiva que incluirá encuentros con leyendas y jugadores actuales de la NFL. Los boletos para la presentación de Sting parten desde 750 dólares, y una segunda noche de conciertos está prevista para el 7 de febrero, aunque aún sin artistas confirmados.

El mensaje de Sting

“La música siempre ha sido un conector. Transciende el lenguaje y las opiniones. Estoy emocionado de ser parte del fin de semana del Super Bowl y de reunir a las personas para celebrar lo que nos une”, escribió Sting en sus redes sociales.

El artista también elogió a Bad Bunny, quien protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, destacando su influencia cultural: “Tengo un gran respeto por artistas como él, que siguen empujando la cultura hacia adelante y ayudando a unirnos”.

Polémica en torno al medio tiempo de Bad Bunny

El anuncio del concierto de Sting llega en medio de la expectativa por la actuación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl, programado para el 8 de febrero en el Levi’s Stadium.

Tras la confirmación del reguetonero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la elección afirmando: “Nunca he oído hablar de él, no sé por qué hacen esto. Es una locura”, en declaraciones al programa Greg Kelly Reports de Newsmax.

Sin embargo, varias figuras de la música salieron en defensa del artista puertorriqueño. Bruno Mars fue uno de los primeros en pronunciarse, compartiendo un mensaje de apoyo en X (antes Twitter): “Lo que siento me supera. Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia”, escribió el intérprete de Grenade, añadiendo: “¡Ve por ellos, Bad Bunny!”.

También Shakira celebró la noticia con un mensaje en Instagram: “Bienvenido de nuevo al escenario del Super Bowl. ¡Aquí va mi gente latina!”, mientras que Jennifer Lopez recordó su colaboración con el artista durante el show de 2020 y publicó: “Ahora te toca a ti. Vamos, pandilla boricua”.

