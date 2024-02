Margot Robbie habló de su omisión en los Oscar 2024 con 'Barbie': ¿qué dijo?

Margot Robbie rompió su silencio sobre su no nominación en los Premios Oscar 2024. Fue en un evento organizado por el Sindicado de Actores (SAG) y la Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión (AFTRA) que la protagonista de Barbie decidió hablar luego de una semana de enterarse que no fue incluida en la categoría a Mejor actriz por la Academia generando diversas críticas de parte de sus colegas y allegados.

“No hay manera de sentirse triste cuando sabes que eres tan bendecido”, dijo la actriz de 33 años la noche del último martes en una proyección del SAG. Seguidamente, mostró su apoyo a Greta Gerwig, quien tampoco fue nominada como Mejor director, con Barbie, a pesar de ser la primera cineasta mujer que logra sobrepasar los mil millones de dólares en taquilla.

“Obviamente creo que Greta Gerwig debería ser nominada como directora, porque lo que hizo es algo único en su carrera, algo único en su vida, lo que logró, realmente lo es (…) Pero ha sido un año increíble para todas las películas", expresó la actriz que dio vida a la famosa muñeca de Mattel en los cines.

Cabe recordar que Barbie suma 8 nominaciones en los Oscar 2024 en: Mejor película, Mejor actor de reparto (Ryan Gosling), Mejor actriz de reparto (América Ferrera), Mejor guion adaptado, Mejor diseño de producción, Mejor vestuario y 2 nominaciones a Mejor canción original (‘I’m Just Ken’ y ‘What Was I Made For?).

“Estoy más que eufórica porque tenemos ocho nominaciones al premio de la Academia, es tan salvaje (…) Todos los que han recibido las nominaciones que han tenido es simplemente increíble, y la de Mejor película”, precisó Robbie.

Margot Robbie encarnó a la muñeca Barbie en la película más taquillera del 2023. | Fuente: Instagram (barbiethemovie)

Margot Robbie: "Nos propusimos hacer algo que cambiaría la cultura"

Barbie es una de las películas más taquilleras de la historia del cine. El filme logró sobrepasar los 1 400 millones de dólares ubicándose en el primer lugar del ranking del 2023 del popular portal de cine Box Office Mojo.

"Nos propusimos hacer algo que cambiaría la cultura, afectaría la cultura, simplemente generaría algún tipo de impacto (...) Y ya lo ha hecho, y en algunos casos mucho más de lo que jamás soñamos. Y esa es verdaderamente la mayor recompensa que podría surgir de todo esto", expresó Margot Robbie.

En ese sentido, la actriz resaltó las reacciones del público al salir del cine luego de ver Barbie, película donde también ejerce como productora.

"Las reacciones de la gente a la película han sido la mayor recompensa de toda esta experiencia, ya sea tener un momento como ese, o escuchar en los baños, o ver lo que la gente escribe en línea (...) Nunca he sido parte de algo como esto. Así no. He hecho cosas de cómics y eso genera una gran reacción, pero esto se sintió muy diferente", señaló.

América Ferrera y Ryan Gosling se pronunciaron

Anteriormente, Ryan Gosling se refirió a la ausencia de Greta Gerwig y Margot Robbie en las categorías de Mejor dirección y Mejor actriz protagonista en los Oscar 2024.

"No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio”, acotó Gosling en un comunicado el martes.

Por otro lado, América Ferrera también se pronunció por las ausencias de Margot Robbie y Greta Gerwig. "Me decepcionó muchísimo que ellas no estuvieran nominadas. Greta ha hecho prácticamente todo lo que un director podría hacer para merecerlo", dijo la actriz en entrevista dada a Variety.

Por último, añadió: "Lo que Margot Robbie logró como actriz es realmente increíble (...) Y tal vez la gente se engañó al pensar que el trabajo parece fácil, pero Margot es una maga como actriz frente a la pantalla”.

Margot Robbie recibió el respaldo de sus compañeros América Ferrera y Ryan Gosling.Fuente: Instagram (barbiethemovie)