'Yuyito', la exvedette vinculada con Milei, fue la musa detrás del éxito 'Talento de televisión' de Willie Colón

El presidente de Argentina Javier Milei, fue captado besando en público a la presentadora de televisión y exvedette Amalia 'Yuyito' González, un momento que ha sido ampliamente difundido por los medios argentinos como la confirmación de un romance.

Ambos asistieron el martes por la noche a un evento en el Palacio Libertad, donde se presentaba una obra teatral. Al llegar al recinto, el mandatario se acercó a la actriz para sellar su saludo con un beso en los labios.

Este no es su primer avistamiento en público. El pasado 23 de julio, Milei y González asistieron juntos a la ópera Carmen en el Teatro Colón, lo que generó especulaciones sobre su relación.

Amalia, de 64 años, quien actualmente conduce el programa de televisión Empezar el Día, conoció a Milei en abril durante la presentación de uno de sus libros en el Luna Park de Buenos Aires.

Cabe destacar que en abril, Milei, de 53 años, hizo pública su separación de la actriz Fátima Flórez, con quien mantuvo una relación de cuatro meses. El anuncio de la ruptura fue realizado por el propio presidente a través de sus cuentas de X e Instagram.

¿Quién es Amalia 'Yuyito' González?

Amalia Josefina Trombetta, más conocida como 'Yuyito' González, es una actriz, presentadora y exvedette argentina que alcanzó la fama en la década de 1980. Nacida en Buenos Aires en 1960, dejó sus estudios a los 16 años para perseguir su sueño de trabajar en televisión.

El apodo 'Yuyito' lo adquirió luego de interpretar a una jardinera en La peluquería de don Mateo, un sketch humorístico de la televisión argentina que tuvo como protagonista al fallecido actro Jorge Porcel.

Fue en 1982 que Amalia conoció en un restaurante a los productores Pepe Parada y Gerardo Sofovich, quienes le facilitaron su ingreso al mundo de la farándula argentina.

"Fue en Fechoría, un restaurante de la calle Córdoba. Yo entraba a comer y ahí estaba Gerardo Sofovich, me ve pasar y le pide a Pepe que me diga que el día martes empiezo en La peluquería de don Mateo porque tenía un personaje para mí", contó en su programa Empezar el día.

"Yo tenía tantas ganas de estar en televisión que ya no me bastaba con pedirle ayuda a la gente, miraba a Dios para que se cumpla. Yo quería estar en ese programa, no era ningún otro, yo veía ese programa y cuatro días más tarde de ese encuentro ya estaba debutando un 3 de mayo haciendo de 'Yuyito', la jardinera", detalló.

Talento de televisión: la historia de cómo 'Yuyito' inspiró el gran éxito de Willie Colón



Corría el año 1995, un momento de cambio y transición para la salsa. En medio de este panorama, dos titanes del género, Willie Colón y Rubén Blades, anunciaban el lanzamiento de su última colaboración discográfica en estudio: Tras la tormenta.

De esta producción, se desprenden diez temas, pero Talento de televisión se convertiría en el éxito emblemático. El tema sigue gustando a nuevas generaciones y generando grandes ingresos a su compositor, el artista venezolano Amílcar Boscán.

La historia de la canción comienza a mediados de los noventa, cuando Willie Colón vio la necesidad de grabar un número pegajoso para el nuevo álbum con el 'Poeta de la salsa'.

Así lo cuenta Boscán en su canal de YouTube: "En esos tiempos me llama Willie Colón y me dice que tiene un álbum muy importante con Rubén Blades -que lo están haciendo juntos, pero no revueltos- y que necesitaba un hit. Con todo mi corazón, yo le cedí semejante canción".

Amílcar cuenta que observaba los fenómenos cotidianos que se emitían en la televisión de su país. Inspirado por la aparición frecuente de la vedette argentina Amalia 'Yuyito' González en el popular programa de televisión Sábado Sensacional, el compositor vio la oportunidad de capturar la esencia de esta experiencia en una canción.

"Veía yo que la modelo argentina de nombre 'Yuyito', era una mujer con muchos atributos físicos, pero con poco oído para la salsa. Ella, según mis consideraciones, tenía mucho talento para otras disciplinas bailables, pero para la música tropical, especialmente para la salsa, yo la veía bastante deficiente", comenta.

Aunque Talento de televisión se metió en el gusto popular, no estuvo exenta de controversia. La canción fue objeto de críticas por considerarse machista y misógina. Sin embargo, desde las nuevas plataformas, la canción ha encontrado una nueva audiencia entre los seguidores de la salsa.

"Esta canción no solamente tiene un mérito implícito en su letra, sino que quien la grabó resultó ser la leyenda viviente de la salsa, el maestro Willie Colón, genio y figura hasta la sepultura", destaca Boscán.

