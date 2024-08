Frankie Ruiz: las dudas y miedos del 'Papá de la Salsa' que casi impidieron la grabación de 'La rueda'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La rueda es uno de los temas más emblemáticos en la carrera de Frankie Ruiz. Originalmente fue una ranchera del compositor Víctor Matos que se grabó a mediados de los años 50, pero significó un antes y un después en la trayectoria del artista.

La historia del 'Papá de la Salsa' con la canción comienza en 1978. Luego de pasar por tres agrupaciones salseras durante su adolescencia, se une a La Solución, orquesta dirigida por el puertorriqueño Roberto Rivera. La clave y el sabor que el joven cantante aportaba al género fueron decisivos para su inclusión.

El director, que había escuchado la canción a través de un amigo, decidió grabarla con la voz de Frankie, sin embargo, el cantante se enfrentó inicialmente a un dilema por la versión previa que Celia Cruz había grabado con Tito Puente. Esto lo reveló el propio Viti Ruiz, cantante y hermano del intérprete.

"Me acuerdo que Frankie estaba con su esposa hablando de que no podía grabar el tema porque ya lo había grabado Celia. El decía que no podía mejorar la versión de Celia, pero su esposa le dijo que lo haga a su estilo", dijo a Salserísmo Perú.

El inesperado detalle que amenazó con frenar la grabación de La Rueda

Si bien Frankie Ruiz aceptó el reto, la incertidumbre y las dudas volvieron al estudio de grabación. Los arreglos de la canción pusieron en aprietos al 'Papá de la salsa'.

"Ya en el estudio, me cuentan, el tema estaba tan alto que no lo quería grabar, pero los chicos de la orquesta La Solución lo motivaban y le decían: '¡Tú puedes hacerlo! ' Y mira que, para mí, fue el mejor tema que grabó mi hermano, lo cantó en fa menor, es una cosa increíble", añadió Viti.

La rueda se incluyó en el segundo álbum de la orquesta La Solución, donde también figuran temas como Separemos nuestras vidas, La cabra y la soga, Quisiera, Qué es el amor, La vecina, Bartolo y Chiquito corazoncito.

El éxito de la canción marcó el comienzo de una nueva etapa en la carrera de Frankie Ruiz. Poco después de este batacazo, el cantante dejó la orquesta para unirse a la agrupación de Tommy Olivencia, donde grabaría éxitos como Que se mueran de envidia, Cómo lo hacen y Lo dudo.

