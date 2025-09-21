Últimas Noticias
Taylor Swift estrenará su disco 'The Life of a Showgirl' con una "gran fiesta" en los cines

Taylor Swift es una figura destacada de la música popular, conocida por sus composiciones biográficas, reinvenciones artísticas​ e impacto cultural.
Taylor Swift es una figura destacada de la música popular, conocida por sus composiciones biográficas, reinvenciones artísticas​ e impacto cultural. | Fuente: Europa Press
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La estrella pop develará su álbum inspirado en su gira mundial The Eras Tour y el duodécimo de su carrera, el próximo 3 de octubre.

Taylor Swift volverá a las salas de cines en octubre para presentar Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, una fiesta especial de 89 minutos de duración para celebrar el lanzamiento de su próximo álbum The Life of a Showgirl.

"Por la presente, te invito a una *deslumbrante* velada, la fiesta de lanzamiento oficial de una 'showgirl' (vedete, en español): del 3 al 5 de octubre solo en cines", escribió la cantante en Instagram.

Swift también adelantó que el evento contará con el lanzamiento del video musical del sencillo The Fate of Ophelia', con imágenes inéditas del proceso de realización, así como comentarios sobre la inspiración detrás de su nueva música.

¿Qué se sabe del nuevo disco de Taylor Swift?

La estrella pop develará su álbum The Life of a Showgirl, inspirado en su gira mundial The Eras Tour y el duodécimo de su carrera, el próximo 3 de octubre.

El disco, que incluirá 12 canciones, contará con una colaboración con Sabrina Carpenter.

Swift es también productora del álbum junto a sus "mentores" Max Martin y Shellback, con quienes ya había trabajado en su álbum Red y en éxitos como Shake It Off, Blank Space o Wildest Dream.

Esta producción llega tan solo un año después de que la estrella pop lanzara The Tortured Poets Department, un proyecto de más de 30 canciones que incluye duetos con Post Malone y Florence + The Machine.

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

Recientemente, Taylor Swift anunció su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce a través de una publicación en Instagram que decía: "Tu profesora de inglés y tu profesor de Educación Física se van a casar", acompañada de varias fotos de la pareja posando y mostrando el anillo.

Swift y Kelce llevan juntos desde 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y se quedase "hipnotizado" y "cautivado" por la cantante, según contaron el 13 de agosto en el pódcast New Heights que el jugador de americano conduce junto a su hermano Jason.

Taylor Swift Travis Kelce Famosos

