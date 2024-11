"Ella está ocupada": Taylor Swift no pasará el Día de Acción de Gracias con la familia de Travis Kelce

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A poco de celebrarse las fiestas navideñas, la pareja conformada por Travis Kelce y Taylor Swift no celebran esta festividad juntos. El Día de Acción de Gracias es una fecha importante para los norteamericanos, sin embargo, por las apretadas agendas de los enamorados, tendrán que pasarla por separado.

De acuerdo con Donna Kelce, madre del futbolista profesional, su nuera tiene otras actividades por lo que no estará con su familia: "No lo creo. Ella está bastante ocupada ahora", dijo en entrevista para el programa Today. Como se recuerda, la cantante continúa de gira y su hijo, tiene partido en la NFL.

El 29 de noviembre los Kelce asistirán al estadio para apoyar a los Chiefs por lo que pasarán el Día de Acción de Gracias alentando a Travis Kelce y no en su casa haciendo una tradicional cena.

Taylor Swift agradece a fans por nominación histórica al Grammy 2025

Taylor Swift se pronunció, por primera vez, luego de ser nominada a seis categorías en la próxima edición del Grammy. La cantante de pop estadounidense dio un concierto en Toronto, Canadá, el último jueves y aprovechó para agradecer a sus fanáticos por permitir que su undécimo álbum, The Tortured Poets Department, pueda ser incluido en uno de los eventos más importantes de la música el 2025.

Fue en medio de las canciones My Boy Only Breaks His Favorite Toys y This Is Why We Can't Have Nice Things que la exitosa artista de 34 años tuvo unas emotivas palabras a sus seguidores luego de convertirse en la primera mujer en tener siete nominaciones a Álbum del año haciendo historia en la industria.

"Ustedes abrazaron el álbum. Esto es realmente emotivo para mí. Este álbum lo escribí durante la gira Eras. Traté de mantenerlo en secreto para ustedes y luego lo anuncié. Básicamente, estábamos trabajando muy duro para armar en secreto un nuevo capítulo del Eras Tour de The Tortured Poets Department y queríamos sorprenderlos con él”, comenzó diciendo la también productora y actriz.

En ese sentido, la intérprete de Anti-Hero y Shake It Off recalcó: “Son maravillosos al profundizar en este álbum y comprender de dónde vengo con él. Todo lo que sucede es un reflejo directo de la pasión que demuestran y ustedes lograron que este álbum fuera nominado a seis premios Grammy, así que gracias”.

Podcast recomendado En nuestra secuencia "música y medicina" el doctor Elmer Huerta nos contó sobre la historia de salud del cantante y actor estadounidense, Elvis Presley. Además respondió las consultas de los oyentes en el "consultorio vital". Leer más Espacio Vital (programa) | programa En música y medicina: Elvis Presley