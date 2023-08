The 1975 debe pagar millonaria multa por beso de Matt Healy con baterista en Malasia

La polémica impuesta en Malasia por la banda británica The 1975 en el Good Vibes Festival de Kuala el último 21 de julio, luego de que su líder y vocalista, Matty Healy, y el baterista, Ross MacDonald se dieran un largo beso como manera de protesta a las leyes contra la comunidad LGBTQ+ en dicho país, continúa generando repercusiones.

Ahora, la promotora Future Sound Asia (FSA) emitió una carta por medio de su equipo legal donde exige a la banda de Matty Healy una multa ascendente a los 2,7 millones de dólares americanos en pérdidas, alegando un incumplimiento del contrato ya que Haley se habría comprometido a seguir las normas de la localidad, cosa que no ocurrió, según informó el abogado de la compañía, David Dinesh Mathew.

Fue el propio Matty Healy quien generó controversia al dar un discurso en defensa de los derechos de la comunidad gay, acto que está prohibido en Malasia, donde hay multas y penas de hasta 20 años de cárcel.

“No veo el sentido de invitar a The 1975 a un país y luego decirnos con quién podemos tener sexo. Lo siento si eso te ofende, y eres religioso, pero tu gobierno es un puñado de malditos retrasados (...) Ya no me importa. Si me presionan, les responderé. No estoy de humor”, manifestó el cantante a los asistentes del evento.

Matty Healy es sindicado por romper leyes de Malasia en concierto en vivo. | Fuente: Twitter (@the1975_thteam)

Matty Healy dio un discurso en defensa de los derechos de la comunidad gay. | Fuente: Instagram (the1975)

Es así como la organización del Ministerio de Comunicaciones y Digital de Malasia determinó la suspensión inmediata del festival tras los actos de provocación de Healy. Esta decisión se dio, dice el comunicado, como parte de "la postura inquebrantable contra cualquier parte que desafíe, ridiculice o contravenga las leyes de Malasia”.

“La FSA desea reiterar su enérgica desaprobación del comportamiento de The 1975 durante su actuación en el GVF2023. En particular, el uso por parte del vocalista Matthew Timothy Healy de lenguaje abusivo, daños al equipo y comportamiento indecente en el escenario no solo infringió flagrantemente las directrices locales y las leyes de Malasia, sino que también empañó la reputación del festival, que ya lleva 10 años celebrándose”, mencionó el abogado.

The 1975 tiene hasta el 14 de agosto para pagar multa

De igual manera, la productora FSA dio a The 1975 hasta el próximo 14 de agosto como fecha máxima para que puedan pagar la multa. Caso contrario, señala el comunicado, se comenzaría a iniciar las acciones legales correspondientes ante los tribunales del Reino Unido.

“Celebraron un contrato vinculante con Future Sound Asia para actuar y la posición de Future Sound Asia, entre otras, es que se incumplió esta obligación contractual. Además, el representante del Sr. Healy garantizó categóricamente por escrito antes del concierto que la actuación en directo del Sr. Healy y The 1975 ‘cumpliría todas las directrices y normativas locales’ durante su actuación en Malasia. Lamentablemente, se hizo caso omiso de la garantía”, describe el mensaje.

Hasta la fecha, The 1975 no se ha pronunciado de manera oficial por lo sucedido. Tras el pronunciamiento, la banda solo canceló sus conciertos programados en Taiwan, Jakarta e Indonesia.