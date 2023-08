Pedro Pascal quiso ver exposición de arte en su honor pero no puedo entrar: ¿qué pasó?

Pedro Pascal, recientemente nominado a tres premios Emmy 2023, vivió un incómodo momento al no poder ingresar a una galería de arte en Londres, Inglaterra, donde había una exposición dedicada a él denominada ‘ADHD Hyper Fixation and why it looks like I love Pedro Pascal’.

En efecto, el actor chileno viajó hasta el Reino Unido junto a sus compañeros del podcast Talk Art: Russell Tibet y Robert Diament para apreciar el trabajo de la artista Heidi Gentle Burrell; no obstante, no puedo ver la galería ¿Qué pasó?

Fue el pasado domingo 6 de agosto cuando el actor que interpreta al príncipe Oberyn Martell en Game of Thrones visitó el ‘The Rhodes Gallery’ ubicado en la localidad de Margate, en el Reino Unido, sin imaginar que el establecimiento, donde se exponían cuadros hechos sobre su rostro, estaba cerrado ese día.

El momento fue publicado por Robert Diament en su cuenta de Instagram, donde se ve a Pedro Pascal sonriente pese a no haber ingresado al local y no ver las piezas artísticas que llevaban su nombre. Los tres amigos aparecen al lado de un pequeño boceto de blanco y negro de Pedro Pascal, bajo un cartel de la artista que tiene la descripción: "Hiperfijación por TDAH y por qué parece que amo a Pedro Pascal".

Pedro Pascal es un actor chileno-estadounidense conocido por su versatilidad y habilidad para interpretar una amplia variedad de personajes en la televisión y el cine. | Fuente: AFP

Pedro Pascal interpreta a Joe Miller en el drama de HBO ‘The Lasto f Us’. | Fuente: Instagram (pascalispunk)

Por su parte, Heidi Gentle Burrell se mostró sorprendida al enterarse que el mismo Pedro Pascal fue al museo para apreciar su trabajo. "Fue una locura absoluta. Entiendo completamente por qué Robert no me dijo que iría con Pedro, ellos quieren su privacidad. Pero estoy un poco triste por habérmelos perdido”, señaló en una entrevista a The Independent.

"Fue absolutamente fantástico. Aunque me imagino que (Pedro Pascal) está un poco avergonzado, con todo el arte sobre él (…) Me dio rabia que fuera un domingo, cuando la galería estaba cerrada. Me encantaría que Robert lo trajera cuando la galería esté abierta”, añadió.

Pedro Pascal recibirá regalo como disculpa

Posteriormente, Jessica Rhodes Robb, copropietaria de la galería de arte, anunció que se dará un regalo a Pedro Pascal como muestra de disculpas por el inconveniente al no poder permitir su ingreso.

"Nos sentimos mortificados de que no pudieran entrar y nuestra política de apertura los domingos está definitivamente bajo revisión. Le enviaremos a Pedro Pascal un regalo de la exposición a modo de disculpa", manifestó en un comunicado a CNN.

¿Quién es Pedro Pascal, el actor nominado en los Emmy?

José Pedro Balmaceda Pascal, o simplemente Pedro Pascal, es un reconocido actor de Hollywood nacido en Santiago de Chile hace 48 años. Pascal es conocido por su protagónico de Joe Miller en el drama de HBO ‘The Lasto f Us’. Además, es conocido por interpretar al cazarrecompensas Din Djarin en 'The Mandalorian'.

En julio último, Pedro Pascal fue nominado en tres categorías de diferentes en los Emmy 2023 en los que figuran como ‘mejor actor en serie de drama’ con ‘The Lasto f Us’, ‘mejor invitado’ por su aparición en Saturday Night Live, y otra por 'mejor narrador' tras su trabajo como locutor en off en la serie de CNN, Patagonia: Life On The Edge Of The World.