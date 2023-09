Timothée Chalamet y Kylie vuelven a sacar su lado más romántico en público

El amor parece estar floreciendo entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet, quienes nuevamente se dejaron ver muy cariñosos durante la final del US Open, que se celebró el último domingo en Estados Unidos.

La noticia llega después de que la modelo y el actor fueran vistos protagonizando un apasionado beso durante un concierto de la cantante Beyoncé.

Estos recientes eventos refuerzan los rumores de un romance entre las dos estrellas, especialmente después de que Kylie Jenner pusiera fin a su relación con el rapero Travis Scott.

Los besos en pleno US Open



Durante su aparición en el US Open, Kylie Jenner y Timothée Chalamet optaron por vestirse de negro y llevar lentes de sol, pero no mostraron ninguna intención de pasar desapercibidos.

Ambos fueron captados compartiendo besos, caricias y jugueteos durante el torneo de tenis en Nueva York, donde Novak Djokovic se coronó campeón.

Aunque Kylie y Timothée no parecen tener dificultades para mostrar su afecto en público, los rumores sobre su relación han estado circulando durante semanas.

Según una fuente del programa de televisión estadounidense Entertainment Tonight, ambos están manteniendo las cosas de manera casual en este momento, aunque no descartan la posibilidad de que evolucione en algo más serio en el futuro.

Kylie Jenner and Timothée Chalamet at Us Open. pic.twitter.com/Dy7rncvEUL — @21metgala (@21metgala) September 10, 2023

Kylie y Timothée: cronología de la relación

La relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet había sido sugerida por primera vez por la cuenta de Instagram DeuxMoi en abril de 2023, después de que ambos coincidieran en un desfile de moda en París. Al respecto, fuentes de Entertainmet Tonight indicaron que la pareja esta tomándose las cosas con calma. "Es nuevo y emocionante para Kylie y se está divirtiendo mucho”, reportó el medio.

Posteriormente, Page Six publicó las primeras imágenes de la pareja en Los Ángeles, y los paparazzi los capturaron juntos en la mansión de Chalamet. El portal también informó que Kylie visitó a Timothée más de seis veces esa semana, lo que despertó las especulaciones sobre una posible convivencia.

Esta nueva aparición en el concierto de Beyoncé, quien celebraba su cumpleaños acompañada de diversas estrellas, ha reavivado las especulaciones sobre su relación y ha dejado a todos preguntándose sobre el verdadero estado de su romance. Por ahora, las incógnitas persisten, pero las imágenes de su apasionado beso han hablado por sí mismas, confirmando un nuevo capítulo en la historia de amor entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet.

¿Con quiénes se ha vinculado a Timothée?

Timothée Chalamet, quien está por estrenar Wonka, se ha convertido en uno de los actores más cotizados tras su participación en la película Call Me By Your Name. Aunque mantiene su vida privada alejada de las cámaras, se le ha relacionado sentimentalmente con otras celebridades, incluyendo a Lourdes León, hija de Madonna; Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp; la actriz mexicana Eiza González; y la modelo Sarah Talabi.