"Es un robot que se lleva tu alma": Tim Burton critica el uso de la inteligencia artificial

Tim Burton es uno de los cineastas más reconocidos de Hollywood por sus películas con estilo fantástico y oscuro dentro de sus personajes y ambientes realizados. Burton, quien se encuentra en el desarrollo de una secuela de su filme ‘Beetlejuice’ con los protagónicos de Michael Keaton y Winona Ryder, ha conseguido llamar la atención del público al plasmar sus más llamativas ideas para la creación de ficciones propias de él.

Es así como, durante una entrevista dada a The Independent, Tim Burton no pudo contener su fastidio que le generó un artículo publicado por Buzzfeed con fotos generadas gracias a la inteligencia artificial (IA) sobre una recreación de algunos personajes de Disney como Elsa de ‘Frozen’, la princesa Aurora de ‘La bella durmiente’, y ‘La sirenita’ utilizando su estilo característico de su filme ‘El cadáver de la novia’.

“¡Hicieron que la inteligencia artificial hiciera mis versiones de los personajes de Disney! No puedo describir la sensación que te da. Me recordó cuando otras culturas dicen: 'No me tomes una foto porque te está quitando el alma'”, manifestó el cineasta de 65 años.

Tim Burton es uno de los afectados por la huelga de actores y guionistas en Hollywood pues ha venido retrasando las grabaciones de ‘Beetlejuice 2’ la cual se espera su estreno para el 6 de setiembre de 2024. Precisamente, la inteligencia artificial es uno de los factores de preocupación de la industria por el impacto a la creatividad usando estilos ya creados.

'El joven manos de tijera' es uno de los personajes icónicos de Tim Burton. | Fuente: 20th Century Studios

Si bien Burton reconoció que algunos de los personajes hechos con IA son “muy buenos” no pudo ocultar su desagrado por ver su obra clonada por una máquina en personajes que no son de su autoría.

“Lo que hace (la inteligencia artificial) es chuparte algo. Se necesita algo de tu alma o psique; eso es muy perturbador, especialmente si tiene que ver contigo. Es como un robot que se lleva tu humanidad, tu alma”, expresó el también caricaturista a The Independent.

Wes Anderson también criticó uso de IA en personajes propios

Otro de los cineastas que se caracteriza por la estética de sus personajes es Wes Anderson. Conocido por su estilo visual y narrativo en películas como ‘Viaje a Darjeeling’, ‘La crónica francesa’, ‘Academia Rushmore’, ‘Moonrise Kingdom’, entre otros, Anderson también cuestionó unos videos que le mostraron sobre cómo se verían ‘Star Wars’ o ‘El señor de los anillos’ si él los hubiera dirigido.

"Si alguien me envía algo así, lo borraré inmediatamente y diré: 'Por favor, lo siento, no me envíes cosas de gente haciéndome' porque no quiero mirarlo y pensar: '¿Eso es lo que hago? ¿Es eso lo que quiero decir? No quiero ver a nadie pensando demasiado en lo que intento ser porque, Dios sabe, entonces podría empezar a hacerlo”, recalcó en una entrevista con The Times de Londres durante la gira de su último filme 'Asteroid City'.