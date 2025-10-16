Tony Succar posterga su concierto en el Estadio Nacional por la ola de inseguridad en Perú: "Estamos preocupados"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El productor y percusionista peruano Tony Succar anunció la postergación de su concierto Los Sueños Se Cumplen programado para el 13 de diciembre en el Estadio Nacional de Lima, debido a la situación de inseguridad que atraviesa el país.

El artista comunicó la noticia a través de un video publicado en sus redes sociales: "No es una cancelación, es una pausa, para ofrecer el show que Perú se merece con toda el alma".

Durante su mensaje, el ganador del Grammy explicó que la decisión fue tomada junto con su equipo y la productora del evento tras varios días de evaluación.

"Créanme que ha sido una decisión muy difícil, estuvimos hablando todos estos días tratando de ver qué hacer, pero viendo todo lo que está pasando en mi país, estamos muy conmovidos y preocupados", señaló.

Pronto anunciará nueva fecha

Succar también se refirió a un video reciente en el que los integrantes del grupo Armonía 10 aparecen cantando con chalecos antibalas, un hecho que consideró alarmante. "Saber que hay gente que vive con el miedo de simplemente salir a trabajar tranquilos es una locura", comentó.

El músico espera que la situación nacional mejore y aprochó el momento para enviar un mensaje de unión: "Todos tenemos que alzar la voz, unirnos y poner el hombro para que las cosas cambien por un mejor país para todos. Tengo mucha fe y esperanza de que las cosas van a mejorar".

Por último confirmó que las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha, la cual será anunciada próximamente. Además, informó que las devoluciones estarán disponibles a partir del 17 de octubre para quienes no puedan asistir al concierto reprogramado.

"Gracias por su cariño, su comprensión y por siempre estar ahí", concluyó el artista.