Taylor Swift continúa su conquista en las redes sociales. Ella ha sido nombrada la artista más influyente de Twitter, según la compañía de análisis de medios sociales Brandwatch. Lo curioso es que, en todo el año, solo ha publicado 13 tuits.

La cantante de "Shake It Off" obtuvo una puntuación de 98/100, superando por un punto a Liam Payne, ex vocalista de One Direction. Detrás de ella quedaron otros asiduos tuiteros como Katy Perry, Kim Kardashian y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Para elaborar el ránking, que cada año presenta una lista para hombres y otra de mujeres, Brandwatch analiza distintas métricas. Es así como le dan relevancia a la participación que generan los perfiles; por ello Taylor Swift, aunque tuiteó poco, se ubica en el primer lugar con publicaciones de gran interacción entre sus seguidores.

"Si bien es cierto que tener muchos seguidores, retuits o respuestas son criterios que van a ayudar; cuanto más influyentes sean las personas que están interactuando con ellos mejor será su puntuación de influencia", señaló Gemma Joyce, periodista de datos de Brandwatch, en un blog sobre las listas.

La intérprete de "Love Story" ha publicado solo 13 tuits en el 2018. El último con fecha del 24 de junio y cuenta con 13 millones de retuits y 75 millones de "me gusta".

Otro influyente tuitero que casi no publica (como Swift) es Justin Bieber. Por tres años seguidos, se ha posicionado entre los 10 primeros del ránking aunque rara vez usa su cuenta.