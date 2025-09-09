"Esto no es IA": Úrsula Corberó, estrella de 'La casa de papel', espera su primer hijo con el Chino Darín

La actriz española confirmó la noticia en redes sociales con una tierna foto y un mensaje lleno de humor. Será mamá por primera vez junto al actor argentino, con quien mantiene una relación de nueve años.

“Esto no es IA”, escribió Úrsula Corberó este martes en redes sociales para confirmar su embarazo. La actriz española, recordada por su papel de Tokio en La casa de papel, espera su primer hijo junto al actor argentino Chino Darín, con quien mantiene una relación desde hace nueve años, tras conocerse en el rodaje de La embajada.

En la imagen, Corberó aparece sentada en un sofá blanco y luce un delicado camisón del mismo tono, con detalles de encaje y un lazo rosa, mientras muestra su barriga. El Chino Darín, hijo del reconocido actor Ricardo Darín, también celebró la noticia al compartir la publicación en una historia de Instagram, acompañada de emojis de corazones y sonrisas.

¿Cómo reaccionaron las redes?

El anuncio generó una ola de felicitaciones de colegas y amigos de la pareja. Emilia Mernes, Camila Cabello, Cale Ruggeri, Vera Spinetta, Matías Martín, Belén Negro y Leticia Siciliani dejaron mensajes en la publicación. También se sumaron actores como Arón Piper y Manu Ríos, de Élite, y Pedro Alonso, compañero de Corberó en La casa de papel, quien comentó: “Todo el amorcito del mundo para vosotros”.

La familia del Chino Darín también expresó su alegría. Florencia Bas, madre del actor argentino, escribió: “¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. ¡Felicidades para ustedes y para mí jajajaa! ¡Lo bella que estás!”.

Una historia de amor consolidada

Úrsula Corberó y el Chino Darín forman una de las parejas más sólidas del mundo de la actuación. Se conocieron en 2015 durante el rodaje de La embajada, primera ficción española protagonizada por el argentino.

“Nos llevamos muy bien; a veces se complica porque los proyectos se extienden y eso hace que estemos más tiempo separados, pero a mí me gusta. Creo que es un incentivo para renovar la energía al reencontrarnos, extrañarnos un poco y tener ganas de compartir...”, comentó el hijo de Ricardo Darín en una entrevista para ¡Hola!.

Durante los primeros años alternaron su residencia entre España y Argentina, manteniendo la relación a la distancia. En 2020, la pandemia los encontró juntos en Buenos Aires, y tras la convivencia decidieron dar un paso más en su relación. Actualmente viven en Barcelona, aunque viajan con frecuencia por compromisos profesionales.

